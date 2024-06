‚Chytrá podatelna.‘ Na liberecké poště pomáhají s online žádostmi o dávky, v létě se zapojí i další místa

Úřad práce začal v pondělí testovat přijímání žádostí o sociální dávky na poštách. Jako první v republice se do pilotního projektu zapojila hlavní pošta v Liberci. Pracovníci pošty lidem pomohou podat online žádost o příspěvek na bydlení, přídavky na děti a rodičovský příspěvek. A to na základě dokumentů, které si lidé přinesou s sebou. Od července se do testování zapojí další desítky pošt. Liberec 17:08 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pobočka České pošty na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci | Foto: Jaroslava Mannová

O rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě nebo na bydlení bude možné požádat i na poštách. V pondělí spustily Úřad práce a Česká pošta pilotní projekt, a to na hlavní poště na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Úřad práce začal testovat přijímání žádostí o sociální dávky na poštách. Jde o pilotní projekt. testovací pobočkou je hlavní pošta v Liberci

Vybraní pracovníci pošty se několik měsíců školili, aby lidem pomohli při vyplňování žádostí o vybrané sociální dávky.

„Jsme takzvaná chytrá podatelna,“ přibližuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Nebudeme úplně administrovat a radit lidem, jak mají vyplnit žádosti. Ale to, co oni nezvládnou online, jim budeme schopní pomoci překlopit do online prostředí na základě dokumentů, které si s sebou donesou.“

Lidé s sebou tedy musí na poštu přinést všechny potřebné dokumenty, bez kterých nepůjde žádost vyplnit. S sebou musí mít také občanský průkaz nebo cestovní pas a číslo svého bankovního účtu.

Požádat bude možné o tři dávky, které Úřad práce zdigitalizoval. Je to příspěvek na bydlení, přídavky na děti a rodičovský příspěvek.

Rušení dalších poboček České pošty není na stole, říká manažer. Podle ekonoma je to ale třeba Číst článek

Pošta vyplněnou žádost odešle na Úřad práce a ten pak rozhodne, jestli a v jaké výši bude mít žadatel nárok na tu kterou dávku.

Pošta v Liberci je zatím první „chytrá podatelna“, jak to popsal mluvčí Vitík.

Od července 2024 se připojí dalších 50 pošt ve zbytku Libereckého kraje a také v kraji Ústeckém a na Vysočině. Mělo by jít jak o pošty nvmalých obcích, tak v okresních a krajských městech.

V Libereckém kraji to bude například Frýdlant, Doksy, Stráž pod Ralskem, Chrastava, Český Dub nebo Tanvald. Celý seznam pošta zveřejní na webových stránkách.

V prosinci pak úřad práce projekt vyhodnotí, a pokud se osvědčí, mohla by tato služba být na všech pobočkách pošty v Česku.