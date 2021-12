Musíme přestat uvažovat, jak být úspěšní, ale myslet na to, jak umíme být prospěšní, říká nový šéf ČSSD

Michal Šmarda se stal novým šéfem ČSSD. Střídá Jana Hamáčka potom, co se sociální demokraté nedostali do sněmovny. Ve volbě získal starosta Nového Města na Moravě 130 z 233 hlasů. Nejužší vedení sociální demokracie je po pátečním sjezdu zcela nové. A změnit se podle Šmardy musí i strana. V rozhovoru pro Radiožurnál v sobotu řekl, že ČSSD musí přestat uvažovat o tom, jak být úspěšnou, ale musí uvažovat nad tím, jak být prospěšnou. Praha 16:12 11. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový šéf ČSSD Michal Šmarda: Česko potřebuje, aby se znovu zvedla levicová vlna, vlna hájení práv obyčejných lidí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

ČSSD končí ve vládě, nedostala se do sněmovny. Jak chcete dokázat, aby se o straně vědělo, aby se nestalo, že sejde z očí, sejde z mysli?

Máme velkou výhodu, že nás teď čekají komunální volby a v těch budou vidět lidé, kteří jsou svým spoluobčanům nejužitečnější. A to jsou lidé, kteří jsou vždy v první linii, kteří řeší problémy konkrétních lidí v obcích – starostové, radní, komunální politici, ale i opoziční politici v řadě měst České republiky, kteří se snaží pomáhat lidem i v téhle těžké době, kdy čelíme zdravotní a energetické krizi a spoustě dalších problémů, které drtivě dopadají na většinu obyvatel České republiky.

Co může ČSSD udělat proto, aby lidé volili právě je v komunálních volbách?

Už jsem to říkal na jednom z minulých sjezdů. Musíme přestat uvažovat o tom, jak být úspěšní, ale víc uvažovat o tom, jak umíme být prospěšní. To znamená, chceme připravit sociálnědemokratické desatero, podle kterého se bude řídit každý politik sociální demokracie a bude úplně jasné, že v každé obci, kde budou sociální demokraté na radnici, tak bude přednější, aby byla místa pro všechny děti v mateřských školách, budou zajištěny služby pro seniory, bude zajištěna veřejná doprava.

To je něco, co lidé dnes potřebují, potřebují mít jistotu, že se bude investovat právě do těchto věcí, například, že se pokusíme nastartovat veřejné investice do bytové výstavby. Bytová krize je něco, co lidi taky dnes trápí. Všechny tyhle priority budeme prosazovat. A budeme to myslet vážně. Lidé to budou vidět na konkrétních projektech.

Na sjezdu jste říkal, že stana je v propasti a „musíme především přežít, musíme stranu zachránit“. Plán a komunální volby jsou jedna věc, ale jak zachránit samotnou stranu?

Víte, to je trochu věc, která byla určena víc dovnitř sociální demokracie, úplně tím nechci zatěžovat veřejnost, ale máme poměrně dost velké ekonomické problémy. Sociální demokracie má velké dluhy, musí si to přiznat, musí seškrtat výdaje, musí razantně zvýšit své příjmy, přestat se zadlužovat a začít dluh splácet.

Když bude mít sociální demokracie v pořádku své hospodaření, tak jí lidé mnohem více uvěří, že je schopná spravovat celou zemi. Je jasné, že když někdo nemá v pořádku svoje účty, tak mu těžko uvěříte, že umí dobře hospodařit.

A není právě tohle velký hendikep i pro komunální volby, i když tam není reklama tak běžná a důležitá, jako třeba v celostátních volbách?

Máme výhodu, že teď před sebou nemáme velké parlamentní volby, ale právě volby komunální. Tam rozhoduje víc, jak je někdo pracovitý, než kolik má kdo peněz a kolik si nakoupil médií. Takže v tomhle máme výhodu, máme určitý čas. A máte pravdu v tom, že to je hendikep. Bude to těžké, bude to velmi náročné, bude to vyžadovat hodně práce, ale na druhou stranu kdyby to bylo jednoduché, tak to může dělat každý.

Levicová vlna v Česku

Není úplně tajemstvím, že hodně vašich voličů odešlo k hnutí ANO, které je ve sněmovně teď v opozici a bude vidět. Chcete tyhle voliče získat zpět, nebo se zaměříte spíš na novou voličskou základnu?

Chceme je získávat zpět a chceme získávat zpět i nové voliče. Celá řada lidí, kteří byli zklamaní, dejme tomu, aférami pana předsedy (Andreje) Babiše nebo hnutí ANO a kteří byli třeba zklamaní z některých kroků současné vlády, tak volili proti svým ekonomickým zájmům koalici Spolu nebo PirSTAN. A teď když nastoupí pravicová vláda, tak budou poznávat, že třeba udělali chybu. A stojíme o to, aby se vrátili k sociální demokracii. Stejně jako budeme stát o to, aby se vrátili k sociální demokracii lidé, kteří odešli k ANO.

Prostě chceme, aby lidé uvěřili tomu, že sociální demokracie je schopná pro ně pracovat a může jim být užitečná. A právě proto říkám, že se to ukáže na konkrétních problémech v konkrétních obcích. Těším se na to, protože si myslím, že to je přesně to, co sociální demokraté umí.

Vaše protikandidátka Jana Maláčová mluvila o tom, že se nemáte hádat, nemáte se bičovat. Sociální demokracii rozštěpila účast ve vládě Andreje Babiše. Je to s koncem vlády minulost, nebo přetrvává určitá dvojkolejnost?

Myslím si, že tahle éra skončila, přestože v srdcích některých lidí ještě některé křivdy a spory z té doby přetrvávají. Ale jak se budeme od této doby vzdalovat, tak si myslím, že to bude vyvěrat a bude důležitější to, co nás spojuje. Máte pravdu v tom a řekla jste to úplně přesně, že sociální demokraty tahle volba morálně a lidsky hrozně moc rozštěpila. Bylo to těžké období, kdy jsme všichni museli dělat obrovské vnitřní kompromisy - i ti, co byli pro, i ti, co byli proti.

Naštěstí je to za námi a můžeme se zase věnovat sociálně demokratické myšlence, která je nám společná. A já se na to těším. Ať už je to Jana Maláčová, já nebo další členové vedení, tak si myslím, že všichni teď můžeme táhnout za jeden provaz. Na tohle smutné období musíme začínat... Ne zapomenout, ale určitě se z něj poučit, ale už ho přestat brát jako něco, co by nás mělo rozdělovat.

Připomenu jednu věc z tohoto období. Do vysoké politiky jste nejviditelněji nahlédl v roce 2019, kdy jste se stal kandidátem sociální demokracie na ministra kultury, do funkce vás ale odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman. Spor jste pak ukončil tím, že jste se vzdal nominace. Při zpětném pohledu, co vám tahle zkušenost v politice dala?

Ukázalo to, že se nedají přeskakovat jednotlivé etapy a že když nemáte přímý mandát od voličů, tak je to všechno mnohem složitější. To jsem říkal už tehdy. Ukončil jsem to poté, co tehdy pan předseda Babiš prohlásil, že si nedokáže představit, že by se mnou byl ve vládě, protože bych mu vládu rozvrátil. A musím si přiznat, že při zpětném pohledu si myslím, že to z jeho strany byl velmi realistický předpoklad.

Ve svém projevu jste uvedl, že by se ČSSD měla snažit přemluvit šéfa odborů Josefa Středulu, aby kandidoval na prezidenta. Čím by jeho kandidatura byla podle vás sociální demokracii prospěšná? A už máte nějakou zpětnou vazbu od pana Středuly?

Netvrdím, že to prospěje sociální demokracii. Myslím si, že pokud by na prezidenta kandidoval silný levicový lídr, který je nezpochybnitelně spjat s bojem za práva pracujících lidí, za dobré pracovní podmínky, za práva drtivé většiny lidí, kteří nejsou ti privilegovaní, tak je to něco, co by v České republice stálo za to.

Česká republika to potřebuje a potřebuje, aby se znovu zvedla taková ta levicová vlna, vlna hájení práv obyčejných lidí. A Josef Středula se toho může stát dobrým symbolem. Jsem si vědom současné pozice sociální demokracie, a proto říkám, že sociální demokracie by se do takové vlny mohla s pokorou pracovitě zapojit.