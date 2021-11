Propad ČSSD není jen kvůli práci s Babišem. Ale já sám bych do jeho vlády nešel, připouští Bublan

František Bublan byl ministrem vnitra (za ČSSD) i šéfem jedné ze zpravodajských služeb, v politice i tajných službách strávil pokaždé čtrnáct let. Propad sociálních demokratů ve volbách ho mrzí. „Mrzí mě to obecně, protože je dobré, když levicové strany mají nějaký hlas ve sněmovně, nebo se dokonce podílejí na vládě. Teď tomu tak nebude. To bude skutečně velké minus možná i pro celou společnost,“ říká Bublan. Praha 0:10 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr vnitra za ČSSD a šéf zpravodajské služby František Bublan | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Vstup ČSSD do vlády s hnutím ANO v minulém volebním období Bublan hodnotí jako obtížné rozhodování. „Bylo to velké dilema. Rozhodovalo se mezi tím, jestli úplně upadnout do zapomnění tím, že ve vládě nebude.“

Bývalý politik by ale ani teď, co se do sněmovny strana nedostala, nijak neklesal na duchu.

„Máme ještě komunální politiku. Třeba strana lidová také jeden čas nebyla v parlamentu, ale zacílila na komunální politiku a zase se dostala zpátky. Takže teď je ta cesta přes základní instituce, jako je obec, kraj a tak dál. Aby se ČSSD dostala do povědomí a hlavně měla lidi, kteří dokáží oslovit. A takových lidi má, bohužel, málo,“ uvažuje.

Když František Bublan, který byl dva roky ministrem ve vládě Stanislava Grosse, odcházel v roce 2008 z politiky, kritizoval vládu Mirka Topolánka (ODS) a Stranu zelených.

Tehdy řekl, že měl ze Zelených špatný pocit, prý z toho, co ze sebe dokázali udělat jen proto, aby dostali nějaká křesla. Analogii k postoji sociálních demokratů ve vládě Andreje Babiše (ANO) tady ale nevidí:

„To byla trošku jiná situace. Postavení sociální demokracie ve vládě nebylo minoritní nebo zanedbatelné.“

„Já bych neviděl příčinu toho volebního neúspěchu pouze v tom, že strana byla ve vládě s Andrejem Babišem. To si myslím, že by bylo velmi zúžené hodnocení. Příčin bylo daleko víc a tady toto nebylo rozhodující,“ domnívá se.

Babiš a StB?

Bublan je také bývalý disident a dnes je členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Na otázku, jak v této souvislosti hodnotí minulost Andreje Babiše a jeho propojení se Státní bezpečností, říká: „Tak to mi není nějak příjemně, nijak milé. Pochopitelně bych to osobně asi nedokázal. V té vládě bych nedokázal být, ale taková je naše společnost.“

„Ale stavět to pouze na tom, že jeden člen, respektive předseda této jedné strany má ten škraloup, má stín, který on sám popírá, ale má ho – tak to by bylo dost málo. Jde o to, že hnutí ANO má x členů a mnoho lidí, kteří jsou naopak kvalitní, anebo mají tah na branku, což také někteří dokázali,“ doplňuje.

Dodává, že jde o osobní přístup každého, jak to kdo dokáže skousnout. Svou účast v Babišově vládě by ale Bublan vyloučil. „Já bych tam asi zřejmě nebyl. Já bych asi do té vlády nešel,“ uzavírá.

Jak je člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů spokojený s vedením ústavu? Co se děje s budovou ÚSTRu, která stojí na atraktivním místě Žižkova a už čtyři roky se opravuje? Proč se bouří část zaměstnanců ústavu?

