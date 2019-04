Průzkum CVVM: Volby by v dubnu vyhrálo ANO s 32 procenty, druhá ODS má výrazný odstup

Největší podporu mezi politickými stranami si udržuje ANO, podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ho v dubnu při volbách do sněmovny podpořilo stejně jako o měsíc dříve 32 procent lidí. Na druhém místě je s výrazným odstupem ODS, volilo by ji 14 procent lidí. Praha 15:15 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srovnání volebních modelů CVVM s výsledkem voleb z října 2017 | Foto: CVVM | Zdroj: Infogram/iROZHLAS.cz

Následují Piráti a ČSSD se shodným ziskem 12,5 procenta hlasů a KSČM s 11 procenty. V porovnání s březnem se ani podpora těchto stran nezměnila s výjimkou komunistů, kteří si o 2,5 procentního bodu polepšili.

Šesté v pořadí by skončilo hnutí SPD, které si meziměsíčně polepšilo o 1,5 procenta a získalo by podle volebního modelu šestiprocentní podporu občanů. Přesto podle centra nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi politickými subjekty říci, zda by se hnutí na základě výsledků průzkumu do sněmovny dostalo. Totéž platí pro KDU-ČSL a STAN, které by podle modelu podpořila ve volbách zhruba čtyři procenta lidí.

Z ostatních stran, které by se do sněmovny nedostaly, by na tom byla nejlépe TOP 09 s třemi procenty hlasů a Zelení s jedním procentem.

Volební model podle Centra pro výzkum veřejného mínění není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.

Model vznikl na základě odpovědí 719 respondentů starších 18 let, sesbíraných mezi 30. březnem a 10. dubnem. Devětapadesát procent dotázaných uvedlo, že by k dubnovým parlamentním volbám přišlo. O měsíc dříve účast ve volbách avizovalo 64 procent lidí. O čtyři procentní body na 35 procent se od té doby naopak navýšil počet těch, kteří se voleb nehodlají zúčastnit.