Praha má mít do roku 2050 o 400 000 obyvatel více. ‚V okolí nestačí infrastruktura,‘ říká sociolog

Populace hlavního města má podle prognózy Institutu plánování a rozvoje do roku 2050 narůst až o 400 000 obyvatel v porovnání s dneškem. Takové zvětšení Prahy má ale rizika, upozorňuje Daniel Prokop. „Je potřeba, abychom neměli jen jedno regionální centrum. Když se podíváte do Polska, tak tam jich je hodně. Potřebujeme, aby se lidé nestěhovali pouze do Prahy a Brna," říká Prokop v ravidelném pořadu Radiožurnálu Život k nezaplacení. Život k nezaplacení Praha 18:11 22. ledna 2025

Hlavní město Praha bude mít do roku 2050 pravděpodobně o 400 000 obyvatel víc než teď, což uvádí prognóza Institutu plánování a rozvoje. Co se stane, když se tenhle fakt podcení? Ceny bytů porostou, protože jich bude málo, bude jich v jednotkách tisíc ročně. Čtyři tisíce, šest tisíc třeba?

Zvětší se okruh, odkud se dojíždí do Prahy, takže už to nebude jenom z Benešova, ale třeba z Rakovníku a podobně. Lidé se budou stěhovat do míst kolem Prahy, kde nestačí infrastruktura a školství té migraci. Velké zvětšování Prahy má rizika.

Víc peněz za víc obcí je nesmysl, poukazuje sociolog Daniel Prokop na kritéria určení daní krajům. Rozdělení 100 miliard nechal stát na krajích samotných

Navíc si člověk možná neuvědomí, že jak populace stárne, tak rostou počty samostatně žijících důchodců, čímž rostou počty domácností a tím je větší potřeba bytů, zejména těch malých. Samozřejmě řešení toho bydlení je zvýšení nabídky, jak u výstavby, tak u obecního bydlení.

Také je potřeba, abychom neměli jedno regionální centrum, ale aby bylo regionální centrum Liberec, Plzeň a České Budějovice. Když se podíváte do Polska, tam už je prosperujících regionálních center hodně. My potřebujeme, aby se lidé stěhovali také do sekundárních center. Nejen do Prahy a Brna.

Nemluvě o tom, že při cenách vlastnického i nájemního bydlení, tak mnozí lidé to vyrovnávají příspěvky od státu i ve velkých městech.

Výdaje na příspěvky rostou, zároveň hrozně rostou výdaje na daňové slevy na hypotéky. Jako NERV upozorňujeme na to, že se politika nemůže zabývat jenom tím, čemu říkáme „cukrování“ poptávkové strany, ale musí řešit hlavně nabídku, aby bylo dost bydlení. Zejména také musí řešit regionální rozvoj, aby se lidé nestěhovali do Prahy, aby byla silná ekonomická centra v regionech.

