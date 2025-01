Paušální daň je v Česku absurdní, její původní idea se úplně zvrhla, říká sociolog Prokop

V lednu začala platit řada změn v českém sociálním systému, o dalších návrzích budou politici ještě jednat. Jedno z největších témat, které se bude před volbami řešit, je systém dávek. Současný návrh má podle sociologa Dana Prokopa z institutu PAQ Research potenciál, nachází se v něm podle něj ale hodně chyb. „Když se opraví, tak to bude fakt dobrá reforma,“ říká Prokop v pravidelném pořadu Život k nezaplacení na Radiožurnálu. Život k nezaplacení Praha 16:41 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leden je strašně důležitý v tom, co po vládě zůstane v oblasti dávek, říká Daniel Prokop | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Počínaje lednem tohoto roku se podnikatelům a živnostníkům zvyšují odvody. Minimální záloha sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se zvedne o 907 korun, minimální záloha zdravotního pojištění stoupne o dalších 175 korun. Celkově je to zvýšení, když to sečteme, o 1082 korun měsíčně, což vyvolává debatu.

Vyvolává to emoce, alespoň na sociálních sítích. Na jedné straně je to pořád méně, než platí člověk z minimální mzdy. Ta se také zvedá a teď z minimální mzdy, která byla 20 800 korun, zaplatíte vy a váš zaměstnavatel na odvodech a daních asi 10 000.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Flexibilita ve změně zaměstnání, rozpočtové určení daní či rámcové vzdělávací programy. Co vládě v novém roce ještě zbývá ke schválení? Vysvětluje Daniel Prokop z Národní ekonomické rady vlády

Když OSVČ platí minima pod 8000, tak je to pořád lepší, než to, co odvádí z minimální mzdy. Na druhou stranu jsme vládu v Národní ekonomické radě vlády (NERV) upozorňovali, že zvyšování minim poškodí nízkopříjmové OSVČ. Když jste vysokopříjmový, tak minima neplatíte. Zvedají to lidem, kteří by odvody měli pod minimy.

Vede to k tomu, že manuálně pracující řemeslník na vesnici, co má příjem 300 000 - 400 000, tak u něj hrají minima velkou roli, protože díky nim může platit 30 až 40 procent příjmu ročně na sociální a zdravotní pojištění.

U vysokopříjmového člověka minima nehrají roli, vláda to zvedla nízkopříjmovým OSVČ. U nich je nutné řešit jiné problémy, protože v systému je nerovnost pro manuálně pracující nízkopříjmové řemeslníky, ti to mají docela tvrdé.

Kancelářské profese, které mají minimální náklady, jsou v systému zvýhodněné. Myslím, že to není chyba, protože odvody jsou furt pod tím, co odvádí z minimální mzdy zaměstnanec, ale zároveň je to dost nespravedlivé v rámci živnostníků.

Jak docílit té spravedlnosti?

Absurdní je paušální daň, to v téhle podobě existuje snad jen v Česku. I když máte hrubý příjem 1,5 milionu, tak můžete platit minimální daň pod 9000 korun, asi 8500 to je v současnosti. Takže máte hrubý příjem 1,5 milionu a na sociálních a zdravotních odvodech a dani platíte výrazně méně, než člověk z minimální mzdy.

4:03 PAQ Research popsal 10 chyb Jurečkovy jednotné sociální dávky. Dokáže je vláda odstranit? Číst článek

Tato minimální daň působí velkou nespravedlnost, protože její původní idea byla: „Pomozme nízkopříjmovým živnostníkům, aby nemuseli dělat administrativu.“ A zvrhlo se to v: „Ulevme daňově kancelářským profesím a IT v Praze.“ Když to trochu zjednoduším.

Poté nespravedlnost je, že některé profese mají nákladový paušál, tedy si z příjmu můžete odečíst náklady 60 procent. Když jste manuálně pracující, tak to odpovídá, ti mají vysoké náklady. Potom jsou profese, které mají reálné náklady 15 nebo 10 procent a mají také 60 procent paušál, takže jsou zvýhodněné v tom, co si mohou odečíst jako náklady z příjmů, když používají tento typ danění.

Jsou tam tyto vnitřní nespravedlnosti a trochu moc to doháníme tím, že zvyšujeme minima, které zatěžují nízkopříjmové.

Připomněl jste, že se zvyšuje minimální mzda, řekl jste i na kolik. Jaká je její ideální výše? Dá se na to odpovědět?

Experti většinou říkají kolem 45 až 50 procent průměrné mzdy. Asi se liší, nakolik se obávají dopadů. Jeden potenciální negativní dopad je nárůst nezaměstnanosti u lidí, kteří berou kolem té minimální mzdy. Spousta amerických studií ukazuje, že u nízkokvalifikovaných mladých lidí může existovat, ale dopad je relativně omezený.

Pozitiva v minimální mzdě jsou, že se zvýší malé mzdy – ono to trochu táhne nahoru i mzdy těsně nad tou minimální. Pozitivní dopad je podle mě větší, takže bych šel i výš, než šla vláda.

Marian Jurečka (ministr práce a soicálních věcí za KDU-ČSL) to ale udělal dobře, že růst mezd bude vázaný na jejich vývoj, nebude to politické handrkování.

Systém trestal samoživitelky

Obraťme list, nebo spíše poobraťme. Co jsou klíčové věci v oblasti dávek?

O hodně velkých novelách se v Parlamentu bude jednat v lednu. Leden je strašně důležitý v tom, co po vládě zůstane v oblasti vzdělávání, dávek a dalších. V dávkách se hraje o to, že se spojí do jedné, ale je tam pořád hodně chyb.



20:07 Potřebujeme posílit sociální stipendia. Mohli bychom je začlenit do Jurečkovy superdávky, navrhuje Prokop Číst článek

Podle mě je základní chyba v dávkovém systému, jak je teď navržený. Když jste v insolvenci nebo nějakých typech exekucí a legálně si vyděláte 10 000 korun, tak vás potrestá srážka ze mzdy a zároveň se vám sníží dávky, tak přijdete třeba o tři tisíce. Je tam systém, který trestá lidi za to, že si navýší příjem v insolvenci nebo exekuci tím, že se jim sníží čistý příjem.

Je tam pět chyb, tohle je jedna z největších, které když se opraví, tak to bude fakt dobrá reforma. Když se neopraví, tak si myslím, že z toho bude ještě mrzení, které se bude muset lepit v dalších novelách.

Jestliže se v exekucích mění srážky, tak některé tím směrem, který doporučovala Národní ekonomická rada vlády?

Je to zpřísnění. Často to zní, že jenom obhajuji ty chudší, ale tady je věc, která byla nespravedlivá vůči některým dlužníkům a věřitelům: když jste v exekuci, tak máte nezabavitelné minimum, na které vám exekutor nemůže sáhnout, a to se řídí podle vaší domácnosti.



Bonifikaci měli lidé, kteří měli manžela nebo manželku. Vůbec nebylo zohledňované, že manžel nebo manželka taky pracuje. Takže paradoxně samoživitelky měly tvrdší systém v exekuci než lidé, kteří mají manžela nebo manželku, protože vám za ně rostlo nezabavitelné minimum a tolik se vám nesráželo.

To se teď ruší, a pokud manžel nebo manželka není důchodce nebo invalidní důchodce, tak se bude snižovat. Systém by měl zohledňovat zranitelnosti lidí, kteří s vámi žijí v domácnosti, ne jenom její velikost. Měl by také zohledňovat, jestli manželka není na rodičovské nebo mateřské dovolené. Ale je to věc, která to dělá trochu spravedlivější z hlediska toho, jaké jsou srážky pro samoživitelky a samostatně žijící důchodce, které jsou relativně velké.

Téměř polovina lidí chce elektronicky komunikovat s úřady. Nárazově tuto možnost využívá čtvrtina Číst článek

Když máte velkou rodinu, tak se vám dnes dablují částky v nezabavitelném minimu tak moc, že se vám skoro nic nesráželo. Je to taková věc, která je vstřícná vůči věřitelům a má docela smysl. Bude to platit od 1. ledna.

Věc, která může někomu působit větší komfort, je, že tam jsou nově elektronické přihlášky do podpor nezaměstnanosti.

To bych řekl, že se povedlo, byť to taky trvalo roky.

Ptal jsem se na to proto, abychom končili dobře.

Karlu Trpkošovi a lidem, kteří digitalizovali systém na ministerstvu práce a sociálních věcí, se povedlo, že už hodně dávek čerpáte elektronicky. Zejména rodičovskou, ale teď to bude i nezaměstnanost. Jak jsem mluvil o flexibilitě, že chceme, aby lidé ve špatné práci využili to, že si platili 20 let pojištění, šli na měsíc do nezaměstnanosti a našli si lepší práci, teď to mohou udělat online.

Lidé, kteří nechtějí být klientem sociálního systému, nemusí mít pocit, že se doprošují. Využijí, že si platili pojištění a že mohou změnit práci jednodušším postupem přes online žádost. Pomůže to k tomu, aby systém čerpali lidé, u kterých chceme, aby ho využívali pro hledání lepší práce.

Celý rozhovor včetně diskuze o školství si můžete poslechnout v audiu na začátku článku.