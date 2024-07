Demokratický Západ by mohl vést informační a hybridní válku proti Rusku, navrhuje historik

„Tohle není Putinova válka proti Ukrajině. To je válka Ruska a ruského imperialismu a kolonialismu,“ tvrdí v pořadu Osobnost Plus filozof a historik Petr Hlaváček, který na Ústavu pro studium totalitních režimů vede Odbor výzkumu a vzdělávání. Evropa a demokratický Západ by podle něj měly vést s Ruskem informační válku obdobně, jako ji Moskva vede vůči Západu. Osobnost Plus Praha 9:12 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historik a filozof Petr Hlaváček připomíná, že Rusko nikdy nezažilo právní stát, demokracii a svobodu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Ani smrt prezidenta Vladimira Putina by podle historika a filozofa Petra Hlaváčka nepřinesla ve vztahu Ruské federace k Ukrajině změnu.

„Putinův konec bude v ruské tradici vypadat tak, že diktátor zemře a my ani nebudeme vědět, jestli přirozenou, nebo nepřirozenou smrtí. Bude mít, podle stavu ruské kasy, více nebo méně opulentní pohřeb,“ spekuluje Hlaváček.

„Ale to je v podstatě jedno, protože tohle není Putinova válka proti Ukrajině. To je válka Ruska a ruského imperialismu a kolonialismu,“ zdůrazňuje Hlaváček a doplňuje:

„A není to nenávistná válka jenom proti Ukrajině, ale i proti Západu. A pokud celý konflikt skončí plichtou, tak to by byl průšvih, protože to je rozvrat mezinárodního řádu.“

Hlaváček připomíná, že Rusko nikdy nezažilo právní stát, demokracii a svobodu. Pravdu tak podle něj nemají experti, kteří ukazují na to, že ruská společnost není v podpoře války na Ukrajině jednotná. „Tohle je autentické Rusko,“ namítá Hlaváček s odkazem na současnou ruskou společnost.

„Vladimir Putin je tyran, který se vydal na imperiální výboje,“ je přesvědčený. Válka na Ukrajině je podle něj mimo jiné testem, jak na hrozbu zareagují západní státy zmítané krizí identity.

„Západní svět dýchá dvěma plícemi,“ přirovnává Hlaváček.

„Máme svět anglosaský v čele s USA. A pak je tady naše Evropa. Ta má víc obyvatel než Spojené státy americké, možná je i bohatší, ale chybí jí vůle k obraně. Pomaličku se ale Evropa probouzí, protože nám Rusko vyhlásilo válku a hlásá nenávist vůči nám. To nepůjde takto dál.“

Šok vyvolaný válkou na Ukrajině podle něj souvisel zejména s důvěrou, kterou evropské země vkládaly do Ruska jako do svého partnera.

„Macron si kdysi rád s Putinem telefonoval, a to ještě krátce před válkou,“ připomíná Hlaváček. „Ale Německo byl ten průšvih. Oni to dobře vědí, i když probuzení je zdlouhavé. Asi budeme muset počkat na jinou vládu, v jejímž čele nebude sociální demokrat Olaf Scholz.“

Vést hybridní válku

Evropské státy by se proto měly bránit mnohem aktivněji než jen dodávkami zbraní na Ukrajinu. Protože Rusko vůči nám hlásá nenávist a vede hybridní válku. Hlaváček by se proto přikláněl k podobné odpovědi.

„Demokracie také může vést informační války, protože to je součást nějaké sebezáchovy a obrany. Dokonce jsem pro hybridní válku z naší strany proti Rusku. Zasypávat je informacemi,“ doporučuje.

Podle něj se tak neděje, protože chybí společenská poptávka po větší angažovanosti a převládá strach.

„Problém je, že státníci přece jsou vynášeni do svých funkcí demokratickou volbou. A poslední desetiletí čelíme zvláštní občanské pandemii neodpovědnosti a strachu,“ myslí si Hlaváček. „Je to takové zapouzdřenost, jako že Evropa vystoupí z dějin a dějiny půjdou kolem nás.“

