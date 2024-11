Desítky institucí podpořily veřejnoprávní média. Vyzvaly vládní strany k přijetí zvýšení poplatků

REAKCE ŘEDITELE ČESKÉHO ROZHLASU RENÉHO ZAVORALA

Český rozhlas se seznámil s otevřeným dopisem, který vyzývá k podpoře médií veřejné služby a k posílení jejich nezávislosti a finanční stability. Zájmem každého vyspělého demokratického státu by mělo být to, aby měl silná a svobodná veřejnoprávní média s předvídatelným a transparentním financováním.

Současná vládní koalice tento záměr zahrnula do svého programového prohlášení a pevně věřím, že ho nakonec také naplní.

Tuto iniciativu neziskové organizace Díky, že můžem velmi vítám a těší mě, že toto téma není společnosti lhostejné a že se rozhodla touto formou postavit za veřejnoprávní média. Český rozhlas se jako instituce k této výzvě z pochopitelných důvodů oficiálně nepřipojí, respektujeme totiž Zákon o ČRo a Kodex ČRo a nechceme vyvolat jakékoli podezření ze střetu zájmu.

Obsah otevřeného dopisu však považuji za cenný vzkaz veřejnosti, že jí osud médií veřejné služby není lhostejný. Český rozhlas občany této země informuje, vzdělává a baví již více než sto let a se stejnou výší rozhlasového poplatku hospodaří téměř dvacet let. Jeho reálná hodnota vlivem inflace klesla na polovinu, to je nějakých 22 korun. Pokud má rozhlas i nadále poskytovat stejně široké a v mnoha případech nezastupitelné služby veřejnosti, musí je také mít z čeho financovat.