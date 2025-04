Nebyl jsem to já, kdo tuto situaci způsobil, vysvětluje dění v ČT její ředitel Souček. Rezignaci nezvažuje

Příští úterý se mimořádně sejde Rada České televize (ČT), která bude jednat o odvolání generálního ředitele Jana Součka. Vyzvaly ji k tomu občanské iniciativy, včetně uskupení Milion chvilek, podle kterých svým jednáním destabilizoval televizi a snížil důvěru ve vedení ČT. „Splnil jsem roli nárazníku, který tlaky vyvíjené zvenčí na mě nepřenesl dovnitř televize,“ popisuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu šéf ČT Souček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:43 30. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Myslíte, že za týden touhle dobou budete generálním ředitelem? Máte nějaké náznaky, kolik radních vás v tuto chvíli podporuje?

Na tohle téma si nedovolím spekulovat. Od rady očekávám, že budu mít příležitost předložit argumenty k řadě věcí, které momentálně rezonují ve veřejném prostoru. Věřím, že mi radní dají příležitost uvést věci do kontextu.

Na setkání s novináři v pátek jste jasně řekl, že neuvažujete o rezignaci. Platí to i v tuto chvíli?

Neuvažuji o rezignaci.

Cítíte podporu zevnitř ČT?

Řekl bych, že ano. ČT je velká instituce, která čítá 3000 zaměstnanců a spoustu dalších lidí v kreativních profesích, kteří tvoří její tvář, ačkoliv nejsou zaměstnanci. Vnímám, že tam je skupina lidí, mimo jiné ve zpravodajství, které ta situace znepokojuje.

Přijde mi pochopitelné, že veřejné oznámení generálního ředitele, že byl vystaven tlaku na propuštění klíčového moderátora nebo na to, aby ČT nevymáhala škodu způsobenou nezákonným odvoláním z dozorčí komise, lidi uvnitř instituce znejišťuje.

Je to bezprecedentní situace. Umím si představit, že taky neví, co si o tom mají myslet a jak je vůbec možné, že k tomu došlo. Na druhou stranu, nezveřejnit ty informace už v dané chvíli nebylo možné.

‚Role nárazníku‘

V tomto týdnu jste měl schůzku se zástupci zpravodajství. Podle šéfredaktora Michala Kubala vám byl tlumočen postoj novinářů, kteří se distancují od omezení přístupu části médií na setkání s vámi a odmítají náznaky pokusu o vydírání či obchodování se jmény členů redakce. Máte pocit, že jsou jsou kolegové ze zpravodajství na vaší straně? Je to pro vás důležité?

Na schůzce, kde byli i šéfové zpravodajství a publicistiky, ale zazněly jiné podstatné věci. Jejich znepokojení nad situací jsem vnímal, ale zazněla tam jiná slova o obchodování se jmény.

Michal Kubal tam dvakrát zcela jasně řekl, že v divizi zpravodajství a publicistiky nezaznamenali žádné náznaky nátlaku, vydírání, nebo kupčení s tím, kdo má nebo nemá zůstat členem redakce.

To je podstatné sdělení, protože jsem splnil roli nárazníku, který tlaky vyvíjené zvenčí na mě nepřenesl dovnitř ČT, zejména do redakce zpravodajství a publicistiky.

Dnes zjevně začíná ostrá fáze útoku na mě – bez veřejně známých motivací, zato s jasně rozdanými rolemi. Je fascinující, jak rychle se šíří jistota tam, kde chybí fakta.



Nabízím kontext: vzdoruji řadu týdnů neúspěšným pokusům o vydírání – dostal bych bonus a nebudu odvolán,… — Jan Souček (@Jan_Soucek_CT) April 24, 2025

Před týdnem jste na síti X napsal, že přichází ostrá fáze útoku na vás. Dodal jste, že je to útok s jasně rozdanými rolemi. Kdo ho podle vás organizuje, kdo rozdal role?

To bych spekuloval, protože pro mě se 12. března odehrálo něco, co jsem si předtím neuměl představit.

To, že jste dostal výtku?

Ano, to že jsem dostal výtku a že pro ni hlasoval tak velký počet členů Rady ČT. Všechny tlaky, které tomu předcházely, jsem vnímal jako snahu těch lidí posunout mantinely a vyvolat zdání, že mají větší vliv než ve skutečnosti.

Kterých lidí?

To jsou dvě témata. Jedna věc byla vymáhání či nevymáhání škody za odvolání dozorčí komise.

V tomhle tématu jsem se setkal s Pavlem Matochou a Lubošem Veselým, kteří jednoznačně trvali na tom, že mám veřejně deklarovat, že se Rada ČT nedopustila chyby a televize škodu vymáhat nebude. Potom to byl Pavel Matocha, který stupňoval tlak na odvolání, respektive výpověď pro Václava Moravce.

Když jste řekl tahle dvě jména a psal o tom, že to je cílený útok s jasně rozdanými rolemi, tak role rozdávali tihle dva?

To nejsem schopen říct. Neříkal jsem, že role rozdávali tihle dva. Bylo mi řečeno, že mají k dispozici 12 hlasů a já nevěřil jsem, že je Pavel Matocha schopen dát dohromady 12 hlasů v radě. Bral jsem to jako mocenskou hru, která se nenaplní. Na jednání 12. března jsem se nestačil divit.

To znamená, že podle vás má Pavel Matocha vliv na dvanáct členů rady?

Nebo na někoho, kdo je schopen zbytek rady přesvědčit.

Listopadová schůzka

Ve středu odpoledne jste v rozhovoru pro Respekt označil Pavla Matochu a Luboše Xavera Veselého jako ty členy rady, kteří vás měli vydírat. Z toho článku vyplývá, že příběh vydírání začal vaší listopadovou schůzkou v budově České televize právě s těmito dvěma radními. Předpokládám, že to je ta schůzka, o které v pátek mluvil v televizi XTV i Luboš Xaver Veselý. Ten říkal, že to bylo mezi osmi očima, že tam byl kromě vás také váš kolega z vedení ČT Michal Fila, že tam byl Luboš Veselý, že tam byl další radní. Vy tedy jmenujete Pavla Matochu. Tu schůzku jste inicioval tehdy vy?

Ano, je to tak.

Proč jste to udělal?

20. listopadu jsem na veřejném jednání Rady ČT oznámil, že Česká televize prohrála dva soudní spory a podle pravomocných rozsudků musí zaplatit zhruba jeden a půl milionu korun dvěma nezákonně odvolaným členům dozorčí komise.

Potom mi bylo sděleno, že Pavel Matocha a jeho kolegové, kterých se to dotýká, ti stále aktivní členové Rady ČT, to považují za vyhlášení války s radou. Tak jsem přes kolegu Michala Filu požádal o to, jestli mají zájem poslechnout si právní stanovisko, ze kterého vychází Česká televize.

A proč jenom oni dva?

Ne, ne, pozváni byli všichni čtyři. Roman Bradáč a Jiří Šlégr se tehdy schůzky neúčastnili. Schůzka akorát měla trošku jiný průběh nebo závěr, než tvrdí pan Veselý ve vysílání své internetové televize – nebo ne, ona není jeho, jak říká.

Já jsem jim nenabízel žádnou dohodu. My jsme s kolegou Filou odprezentovali právní stanovisko, které bylo konzultováno s právním útvarem ČT, a to je, že podáme dovolání, protože jsme přesvědčeni o tom, že Česká televize není tím, kdo by měl odpovídat za škodu způsobenou Radou ČT.

Reakce Matochy a Veselého „Jan Souček selhal jako ředitel ČT, tuší, že v úterý bude odvolán, a tak lže a obviňuje všechny kolem. Podrobněji se k tomu vyjádřím na úterním jednání Rady ČT,“ reagoval na facebooku na vyjádření Jana Součka o vydírání člen Rady ČT Pavel Matocha. Po poradě s právníky, jak sdělil, zváží i další případné kroky. „Lže,“ vyjádřil se pro agenturu ČTK k Součkovu tvrzení další radní Luboš Xaver Veselý, kterého šéf ČT také obviňuje z vydírání.

To však nic nemění na tom, že škoda už bude muset být Českou televizí uhrazena. To se také stalo. Pavel Matocha v tu chvíli říkal, že by si ČT měla zadat znalecký posudek, který zkonstatuje, že škodu vymáhat nemusíme, protože jeho známý právník má takový názor. Já jsem říkal, že Česká televize má už několik znaleckých posudků, které říkají něco jiného.

Čili rozumím, že jste se nedohodli. Pan Veselý o té schůzce mluvil v tom smyslu, že jste nabízel nějakou dohodu, kterou on odmítl. V tom tedy lže?

Ne, žádná dohoda nabízena nebyla. Schůzka skončila tím, že jsem navrhl, – protože už jsme měli vybranou právní kancelář, se kterou chceme pracovat na dovolání, pro které jsme se rozhodli – že této právní kanceláři zadáme nové další právní posouzení v této věci.

S tím oba dva pánové souhlasili, advokátní kancelář jim připadala důvěryhodná. To se taky stalo. My jsme právní posouzení dali, ale dopadlo stejně jako ta předchozí.

Potom tedy přišlo co? SMS nebo nějaké osobní vydírání?

Potom někdy počátkem února následovala další osobní schůzka, tam už nebyl Luboš Veselý, byl tam jenom Pavel Matocha, který trval na tom, co už říkal na první schůzce, že musím vystoupit na radě a říct, že rada tehdy vůbec nepochybila a že ČT to nebude vymáhat.

Já jsem toto téma tehdy s ním ukončil, že se to prostě nestane, protože nezákonnost toho odvolání konstatoval Nejvyšší správní soud svým pravomocným rozsudkem už v roce 2022 a že Rada ČT má sedmnáct členů a ať přestane vytvářet dojem, že je schopen nějakým způsobem proti mně v Radě ČT na základě tohoto postupovat.

Následovalo to, že den, dva po schůzce mi bylo vzkázáno, že Pavel Matocha se hrubě urazil, že zpochybňuji jeho vliv na Radu ČT a že přemýšlí o tom, jakým způsobem mi to dá najevo.

Rušení pořadů

Mluvíte o útoku na vás, o vydírání. Na druhé straně, nejdete těm úvahám o vašem možném odvolání naproti slovy o vydírání, aniž byste několik dní konkretizoval, kdo vás vydíral? Trvalo to skoro týden, než jste prozradil detaily. Ale třeba před tím – přirovnání se k Miladě Horákové, nepřipuštění redaktorů Deníku N a serveru Seznam Zprávy na vaše páteční setkání s novináři, zveřejnění dopisu radním dříve, než si ho přečetli, zrušením sedmi pořadů a tak dále.

To je strašně moc věcí, které ale každé mají trošku jiné kořeny. Zrušení pořadů nebylo zrušení pořadů.

Protože v tu chvíli nebylo jasné, jestli poplatková novela projde a bylo jasné, že určitě nevstoupí v účinnost od 1. dubna, tak jsme byli z rozpočtových důvodů nuceni pozastavit výrobu některých pořadů.

Vy tvrdíte, že jste byli nuceni, ale šlo o úsporu 6,5 milionu...

Ne, celková úspora byla 50 milionů korun.

Vy sám jste říkal šest a půl.

Šest a půl jsou ty pozastavené pořady, ale ČT v tu chvíli v jiných výrobách, které nejsou okamžitě vidět…

Dobře, ale těch sedm pořadů, to je šest a půl milionu. To je promile vašeho rozpočtu.

Jasně, ale je to součást většího balíku, který jsme byli nuceni zamrazit proto, že od 1. dubna nebyla šance na to, že poplatky vstoupí v účinnost. My jsme taky hned v den, kdy pan prezident podepsal novelu, obnovili přípravu těchto pořadů.

Důvod k odvolání?

Výhrady k vám nemíří jen z rady, ale i od desítek osobností, které podepsali výzvu radě, aby vás odvolala. Argumentů tam byla celá řada – zlaté padáky, začerňování smluv, zrušení 168 hodin, využívání švarc systému, výměna etického panelu, okolnosti přípravy charty zaměstnance, vaše vyjádření, že pokud se nezvýší poplatky, zrušíte polovinu programu. Když to vezmeme takto souhrnně, je něco z toho, co zpětně vnímáte jako svou chybu?

Vy jste toho teď vyjmenoval hrozně moc, ale ta témata ve skutečnosti byla mediálně atraktivní, ale v realitě se ukázala, že mají úplně jiný obsah, než jak…

Takže nic z toho vaše chyba není?

Ne, určitě. Myslím si, že opravdu chybou bylo angažování Igora Němce, že jsem vsadil na jeho legislativní zkušenost, na jeho praxi deseti let v čele Úřadu na ochranu osobních údajů, že to se ukázalo ve srovnání s tím, co to následně vyvolalo, jako chybný krok, protože to nepochybně mé reputaci neprospělo.

Asi bych se musel nad každým z bodů, které jste jmenoval, zamýšlet zvlášť. Nejsem člověk, který o sobě absolutně nepochybuje. Ale to, co jste vyjmenoval, je spousta věcí, které probíhala v průběhu roku a půl. Za každým z vyjmenovaných okamžiků stály velmi rozdílné důvody. To se nedá tak shrnout.

Když se podíváte na celou situaci, nepoškozuje Českou televizi. Neprospěl byste České televizi, kdybyste rezignoval?

To má taky hodně aspektů. Přijmu věcné argumenty zásadních manažerských pochybení, které by svědčily k tomu, že má ředitel rezignovat nebo že by měl být odvolán. V komunikaci s radou, v té výtce, která by byla udělena, takové důvody nejsou.

Je mi nesmírně líto, že ČT je vystavena situaci, kdy musí vysvětlovat to, že generální ředitel byl vystaven tlaku, který dle mého je možné označit za vydírání. Nicméně nebyl jsem to já, kdo tuto situaci způsobil, a nevím, jak bylo možné tomuto zabránit. To, čemu jsem byl vystaven, podle mě nejde zamést pod koberec.

Celý rozhovor s generálním ředitelem České televize Janem Součkem si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.