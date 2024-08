Disident Wonka se odvolal proti výši odškodného. Kompenzace nepřišla, musí doplatit náklady na řízení

V Česku ani 35 let od sametové revoluce nejsou odškodnění všichni disidenti, kterým komunistický režim způsobil za minulého režimu útrapy. O kompenzaci se soudí třeba Jiří Wonka, který kvůli svým postojům strávil rok ve vazbě. Za újmu na zdraví způsobenou Veřejnou bezpečností zatím zřejmě žádné peníze nedostane a naopak bude sám doplácet za náklady řízení. Praha 11:38 17. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odhalení pamětní desky Pavlu Wonkovi na Krajském úřadu v Hradci Králové v roce 2003. Na snímku bratr Jiří Wonka | Foto: Ondřej LIttera / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsem bratr Pavla Wonky, který zahynul za strašných okolností ve věznici Hradec Králové jako politický vězeň. Já jsem taky politický vězeň,“ představuje se Jiří Wonka pro projekt Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum.

„Mám odsezený ve vazbě rok. Seděl jsem v letech 86–87 za to, že jsme se odvážili nezávisle kandidovat,“ popisuje.

Perzekuce ale tehdy pokračovala dál. Na konci roku 1988 ho příslušníci Veřejné bezpečnosti (VB) při zatýkání natlačili do auta tak surově, až ho zranili. A právě za to chtěl Jiří Wonka odškodné.

„V tomto případě šlo o odškodnění za způsobenou zdravotní újmu. Příslušníci VB při zatýkání Jiřího Wonku zranili,“ potvrzuje pro Radiožurnál právní zástupce Jiřího Wonky Lubomír Müller. Stát peníze disidentovi přiznal. „Poprvé mu přiznali 4125 korun,“ doplňuje Müller.

Jiří Wonka s výší odškodného nesouhlasil, postupně ale prohrál u obvodního, městského i nejvyššího soudu.

Zastal se ho až v červenci ten ústavní. „Výše odškodnění přiznaného obvodním soudem je ve zjevném a extrémním nepoměru k závažnosti újmy, která stěžovateli byla způsobena v příčinné souvislosti se zraněním provázejícím jeho nezákonné zatčení,“ cituje z jeho rozhodnutí mluvčí instituce Kamila Abbasi.

Kontinuita práva

Případ se vrátil zpět k obvodnímu soudu. A Jiří Wonka měl naději na vyšší odškodné. To se taky stalo. Soud mu přidal 22 tisíc korun, doplňuje advokát Müller. „S tím ovšem, že má hradit náklady řízení ze svého. To znamená, že za tři roky řízení náklady činí 43 tisíc,“ říká.

Čtyřiasedmdesátiletý Jiří Wonka by tak musel asi sedmnáct a půl tisíce doplácet ze svého a tím by se dostal do mínusu.

„Řízení není pravomocně skončeno, soud tak nemůže poskytovat vyjádření,“ napsal soudce Ondřej Růžička v odpovědi na dotaz, proč tak rozhodl.

Wonkův právník se proti rozhodnutí odvolal, věc bude řešit pražský městský soud. Podle historika Kamila Nedvědického z Ústavu pro studium totalitních režimů není výjimečné, že disidenti dostávají nízké odškodné.

„Ty částky bývají velmi nízké. Především z toho důvodu, že se vypočítávají podle právních předpisů v rozhodné době. To znamená mnohdy podle právních předpisů z 80. let,“ vysvětluje a dodává, že to neodpovídá finanční situaci v roce 2024.

„Nepochybně to ostuda je. Ale je to trochu složitější. Justiční soustava samozřejmě oprávněně argumentuje, že po roce 1989 došlo ke kontinuitě práva a že musí aplikovat právo, které bylo platné v té době, tedy před rokem 89,“ popisuje Nedvědický

Disidenti mají nárok taky na příplatek k důchodu od České správy sociálního zabezpečení. Vyplácí ho asi dvěma a půl tisícům lidí.