Poslance Feriho napadli dva muži. V nemocnici mu zašili ránu na zádech, po útočnících pátrá policie

„Jel jsem na Moravu a nějací dva pánové se jali pěstí. Hele, můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat," uvedl Feri na twitteru.

Podle poslance jeho návštěvu kulturní akce v Boršicích pokazili „nějací borci, kteří prý říkali něco o negrech“. Feri má z otcovy strany předky v Etiopii.

Zdravotnická záchranná služba zraněného poslance převezla do nemocnice v Uherském Hradišti. „Jedu do Hradiště, saniťáci si to nenechali vymluvit. Dostal jsem pár ran do hlavy a není mi nejlíp, tak pro jistotu,“ uvedl Feri.

Z fotografií, které poslanec záhy po potyčce zveřejnil, vyplývá, že má zranění v obličeji a také krvavý šrám na zádech.

„Lékaři mi zašili řeznou ránu na zádech a jsem asi v pohodě. Snad mě brzo pustěj. Tak hezké svátky bez sváru!“ napsal Dominik Feri na svém profilu.

Potyčku na koštu vín v Boršicích vyšetřuje policie. „Dvaadvacetiletý muž byl napaden na veřejném prostranství dvěma dosud neznámými muži. Napadený utrpěl zranění, se kterými byl převezen na ošetření,“ uvedl policejní mluvčí Malcharczik.

Policisté podle něj po útočnících pátrají a prověřují, zda nebyly spáchány trestné činy výtržnictví, násilí proti úřední osobě a ublížení na zdraví. „Okolnosti tohoto incidentu nadále prověřujeme,“ odpověděl mluvčí na dotaz, zda dosavadní vyšetřování potvrdilo zmínky o rasistických nadávkách na adresu poslance.