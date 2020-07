Ať družstva staví byty. Budou našimi spojenci v boji proti byrokratické mastodoncii, věří developer

Do stavby bytů by se mohly pustit družstva, spolky a obce. Navrhuje to novela, se kterou přišla ČSSD. Podle ní by změna vedla k levnějšímu a dostupnějšímu bydlení. Developeři ale namítají, že by zákon jen pokřivil trh a ceny bytů by nakonec stouply. V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali autor novely Ivan Přikryl (ČSSD) a ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. Praha 16:02 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít byt - bydlení | Zdroj: Pixabay | CC0

„Už ve čtyři roky staré koncepci bytové politiky i v programovém prohlášení vlády tento nápad naleznete,“ připomíná Přikryl. „Chceme jen urychlit přijetí normy. Náš návrh je funkční, protože je do jisté míry okopírován ze zahraničních zkušeností.“

Novela má pomoci těm obcím, které například vlastní pozemky, ale nemohou si dovolit developerské projekty. Nově by obec mohla pozemek vložit do veřejně prospěšné společnosti a hypotéku by si vzalo celé společenství. Obce by nad výstavbou měly kontrolu a členové spolku by byt spláceli formou nájemného.

„Jde o to, že se sejde 20 nebo 30 lidí a můžou se ustanovit, hledat investora a pozemek. Ale nedělají to pro zisk. Developer zásadně musí mluvit o dosažení zisku a tak to má být. Není to žádný experiment, ale transformace zkušeností z moderního světa a pokus, ať tu šance pro naše občany je.“ Ivan Přikryl (ČSSD)

„Jako k upřesňující právní normě proti ní nelze nic namítat,“ hodnotí ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek s tím, že novela rozšiřuje možnosti pro zakládání družstev.

Přidává ale výtku: „Zákon směřuje pozornost nesprávným směrem a žádnou výraznou změnu na trhu nepřinese.“

Autor novely Přikryl uznává, že je třeba v první řadě odstranit všechny bariéry, které brání výstavbě. „Když se podíváte do Evropy, tak 11 procent všech bytů je v režimu, který navrhujeme. Nenamítám nic proti standardní výstavbě, ale toto je možnost pro ty, kteří nedosáhnou na výstavbu,“ zdůrazňuje.

Výstavbě bytů brání byrokracie

„Obce nemají tolik pozemků, aby je mohly na tyto účely dávat. Bude to jedna z možností. Ale nebude zásadně vstupovat do situace na trhu. Toho by naopak dosáhla rekodifikace stavebního práva, která se projednává. Ale tyto problémy by se měly řešit cílenou finanční podporou těch, kteří se na trhu nájemného ani vlastnického bydlení nemohou bydlení domoci.“ Tomáš Kadeřábek

Developer Kadeřábek souhlasí, že pokud se najde družstvo, které je schopno pro sebe byty postavit, tak je pořídí levněji, než by je získalo na trhu. „Ale v českých poměrech to nemá šanci dosáhnout rozměru, který by pohnul trhem s byty a nasytil potřeby těch, kteří dnes na bydlení nedosáhnou,“ namítá.

„Těšíme se, až se družstva budou snažit jako my, soukromí stavitelé, prorazit svůj záměr přes tu neuvěřitelnou mašinérii. Stanou se tak našimi spojenci v boji proti byrokratické mastodoncii. Ale pro trh s bydlením je to jen drobný doplněk, takže hovořit o revoluci nebude ani po implementaci tohoto zákona možné,“ tvrdí Tomáš Kadeřábek.

Naopak Ivan Přikryl (ČSSD), který novelu připravil, kritizuje, že se koncepce bytové politiky nemění. „Proto je společným cílem všech svazů a spolků narovnat vše tak, aby tato politika byla ve standardním a funkčním prostředí. A jestli postavíme dva tisíce nebo 40 tisíc bytů, to už je trochu jiná věc.“

Co přesně novela navrhuje? Všechny argumenty obou stran, které zazněly v diskusi, si můžete pustit na záznamu. Moderuje Michael Rozsypal.