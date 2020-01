Nejdražší bydlení u metra je v okolí Staromětské, byty jsou tu třikrát dražší než na Černém mostě

Byty u stanice pražského metra Staroměstská jsou v průměru téměř třikrát dražší než na nejlevnějším Černém Mostě. V okolí Staroměstské vychází metr čtvereční na 169 820 korun, u stanice Černý Most na 61 191 korun. Nejdražší byty jsou na trase A (v průměru 110 100 korun za metr čtvereční), následují trasa B (93 700 korun) a trasa C (87 000 korun). Vyplývá to z údajů portálu Valuo.cz. Praha 10:55 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejdražší byty se nachází u stanic Staroměstská, Národní třída, Malostranská, Můstek a Náměstí Republiky. | Zdroj: Fotobanka PxHere (CC0 Public Domain)

Analýza vychází z inzerátů na realitních serverech od loňského října do prosince. V úvahu bere byty v osobním vlastnictví o rozloze 70 až 90 metrů čtverečních maximálně do jednoho kilometru od stanice metra.

Podobné srovnání prováděl portál Valuo.cz naposledy v květnu 2018. „Tehdy jste pořídili 80metrový byt v osobním vlastnictví po kompletní rekonstrukci do pěti milionů korun v okolí sedmi stanic metra. Nyní je to již pouze na Černém Mostě. V květnu 2017 to bylo dokonce u 18 stanic,“ uvedl zakladatel webu Radek Šitera.

Luxusní rezidenci ustoupí stovka stromů. Magistrát kácení zdůvodňuje bytovou krizí, místní jsou proti Číst článek

V těsném závěsu za Staroměstskou následují stanice Národní třída (168 289 korun za metr čtvereční), Malostranská (166 764 korun), Můstek (165 846 korun) a Náměstí Republiky (164 839 korun).

Okolí tří nejlevnějších stanic leží na trase B. Po Černém Mostě jsou ceny bytů nejnižší u stanic Rajská zahrada (64 471 korun za metr čtvereční) a Lužiny (65 642 korun). Následují Háje (65 913 korun) a Prosek (66 264 korun) na trase C.

Největší cenový rozdíl mezi dvěma sousedními stanicemi je v úseku Hradčanská - Malostranská na trase A (61 216 korun). Na trase B je to 51 460 korun mezi stanicemi Karlovo náměstí a Národní třída. Na trase C je největší rozdíl v úseku I. P. Pavlova - Vyšehrad (36 673 korun).

Proti květnu 2018 se ceny zvýšily především v okolí stanic mimo vnitřní centrum hlavního města. Nejvíce na Dejvické (o 30 procent), následují Strašnická (o 26 procent), Kačerov (o 24 procent), Letňany (o 22 procent), Skalka a Hloubětín (o 21 procent).

Ceny klesly v okolí 14 z celkových 58 stanic. Nejvíce u Malostranské (o 11 procent), Flory, Staroměstské (o devět procent), Nádraží Veleslavín, Pankráce, Palmovky a Kobylis (o šest procent).

„Pravděpodobně i majetnější lidé již nemají na pořízení nemovitostí v centru naší metropole a musí tak nakupovat ve vzdálenějších oblastech. Tím se zde zvyšuje poptávka, která tlačí ceny vzhůru,“ dodal Šitera.