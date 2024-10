Družstvo invalidů zpoplatnilo průchod objektem. Vozíčkáři neprojedou bez nabité peněženky

Když chce paní Alena odjet na vozíku do lékárny, do obchodu nebo ke kadeřníkovi, musí za to zaplatit. Penzistka totiž bydlí v Hrabyni na Opavsku v obecním Domě s pečovatelskou službou a po cestě do lékárny musí projet přes dům, který patří Stavebnímu bytovému družstvu invalidů. Družstvo průchod chodbou zpoplatnilo, aby mělo na úklid a provoz výtahů.

