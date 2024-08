Mám stále horkou krev, říká seniorka. Také důchodci mají sexuální touhy, domovy se jim přizpůsobují

Některé domovy seniorů začínají vycházet svým klientům vstříc v sexuálních touhách. Například jim zařizují větší soukromí nebo vzdělávají personál. Zdaleka se nejedná jen o sex, ale i o sexuální výchovu, určení hranic nebo prostou lidskou blízkost. „Domov pro seniory je vnímán jako zařízení, kam chodí lidé umírat, že to není místo, kam ještě člověk chodí žít,“ přibližuje pro Radiožurnál Petra Hamerníková, ředitelka vzdělávání organizace Freya. Praha 17:08 17. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Také důchodci mají sexuální touhy, domovy se přizpůsobují (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Já za to nemůžu, že mam pořád horkou krev. Člověk má mít rád život, má se bavit, má si užívat,“ popisuje třiaosmdesátiletá klientka Domova seniorů Dřevčický park u Prahy, která si nepřála uvést své jméno. O sexu a intimitě se baví ráda, ale nemá s kým.

„Lidé se za to stydí. Tedy ti, kdo tady se mnou žijí, se za to stydí, ti o tom nemluví. K sobě neseženu ani na popovídání, natož abychom si třeba jenom pohráli," doplňuje.

„Lidé se za to stydí. Tedy ti, kdo tady se mnou žijí, se za to stydí, ti o tom nemluví. K sobě neseženu ani na popovídání, natož abychom si třeba jenom pohráli,“ doplňuje.

To, že senioři mají zábrany témata sexu nebo intimity probírat, potvrzuje i vedoucí provozu Dřevčického parku Gabriela Mikšovská Čermáková: „Je hrozně těžké je otevřít v tom, aby to veřejně projevili. Pořád mají pocit, že tohle musí probíhat za zavřenými dveřmi a není možné o tom s někým dalším mluvit.“

Podle Čermákové je důvod jasný. Dnešní osmdesátníci často vyrůstali s tím, že sex je tabu. Touhy a potřeby ale mají. Ve spolupráci s odborníky se tak domov seniorů snaží zavést takzvaně sexuálně přívětivé prostředí. Nenaplněné sexuální potřeby se pak můžou u klientů projevovat různě.

„Je tady dědeček, který kolegyni při ranní hygieně plácne přes zadek. Sestavili jsme na to i metodiku, jak se kolegyně má v dané situaci zachovat. Pak je tady situace, kdy dva klienti jsou na pokoji a mají svoji intimní chvilku a jak se zachovat k těmto situacím. Jestli podporovat, nebo nepodporovat. Samozřejmě dříve fungovalo to, že nepodporovat,“ doplňuje Mikšovská Čermáková.

‚Jako ve školce‘

Se stereotypem, že sex už ke stáří nepatří, vznikala i většina domovů pro seniory, popisuje Hamerníková, ředitelka vzdělávání organizace Freya, která v tomto tématu dělá osvětu.

„Domov pro seniory je vnímán jako zařízení, kam chodí lidé umírat, že to není místo, kam ještě člověk chodí žít. A je to škoda. Odráží se to i na prostředí, které organizace vytváří. Když přijdete do některých domovů, tak tam jsou prostě sluníčka, králíčci a vypadá to tam trochu jako ve školce,“ přibližuje.

Důstojnost lidí ve starším věku často omezuje i uspořádání a kapacity v domovech seniorů. Jednolůžkové pokoje nebo úplné soukromí je spíš nadstandard. Dřevčický park tak teď ve svých prostorech hledá místnost, kterou by klienti mohli využít, když nechtějí, aby je kdokoliv rušil.

„Můžou si tam dojít zahrát karty, můžou si tam dojít koukat na televizi, můžou si tam dojít číst knížku. Ten pokoj je v tu chvíli jen pro ně. A když si tam zavřou dveře, tak víme, že tam nikdo nemá chodit. A je jedno, co tam dělají,“ popisuje Gabriela Mikšovská Čermáková.

Sexuální asistenti

Nejdůležitější je ale podle Petry Hamerníkové z organizace Freya komunikace. A to i o komplikovanějších tématech, jako je sexualita lidí s demencí.

„V některých zemích – a myslím, že Česká republika ještě patří mezi ně – převládá biomedicínský přístup, kdy radši, aby se nic nestalo, tak to téma budeme zastavovat ještě ve chvíli, kdy to není potřeba, abychom toho člověka ochránili. Ale tím mu odebíráme spoustu chvil nebo možností, kdy může žít ještě kvalitní život,“ dodává.

Freya proto zavedla i službu vyškolených sexuálních asistentů a asistentek. V první řadě se ale organizace snaží o to, aby celá společnost vnímala sexualitu v celé její škále jako přirozenou součást stáří.