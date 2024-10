Dům v Zátoru už nestojí, spláchla ho povodeň. Hypotéku ale musí majitelé splácet ještě 27 let

Jejich dům už v Zátoru na Bruntálsku nestojí, protože ho spláchla povodeň. Hypotéku ale musí platit dál, a to ještě dalších 27 let. Rodina Martina Staška ze Zátoru na Bruntálsku řeší, jak to zvládne. Banka jim počká čtvrt roku, pak se o splátky přihlásí znovu. „Není mi do smíchu. Někdo řekne, který chlap brečí, není chlap, ale to není pravda, já jsem z toho velmi špatný,“ přiznává v reportáži Radiožurnálu. Reportáž Zátor (Bruntál) 10:04 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z nejvíce zasažených míst byla obec Zátor (ilustrační foto z obce) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přišli jsme o dům, o všechno. Sbalených máme pár igelitek a to je vše. A pejsky. Ale jsme rádi za holý život a říkám, člověk si malebně maluje, jeden den griluje a druhý den nemá nic,“ popisuje Martin Stašek ze Zátoru při demolici svého domu.

Co neuplavalo, je hypotéka. S partnerkou Monikou počítají, kolik jim ještě zbývá zaplatit.

„Máme tam 1,6 milionu korun. Zbývá nám platit ještě 27 let,“ říká Martin. Doplňuje ho přítelkyně Monika: „11 tisíc měsíčně. Hypotéka je pozastavená pouze na tři měsíce a po uplynutí se platí dál.“

„A potom si budeme muset platit nějaké náhradní bydlení, dejme tomu deset tisíc, tak skoro 25 tisíc poletí do světa. My to ani neutáhneme,“ připouští.

Banka počká tři měsíce

Rodina musí půjčku splatit, i když dům už neexistuje. „Ti lidé si vzali půjčku a tu by měli splatit, to vůbec nezáleží na tom, jestli dům stojí, nebo nestojí,“ vysvětluje Tomáš Tichý z katedry financí Technické univerzity v Ostravě.

Banka Martinovi s Monikou počká tři měsíce, v lednu ale musí znovu začít splácet. Tak s tím počítá i zákon.

„To je standardní úleva. Banka rozhodně není zlá, banka se chová tak, jak se chovat musí,“ dodává Tichý.

Martinova rodina bydlí v náhradním bytě. Oba už se vrátili do práce a čekají, jak dopadne vypořádání pojistky. V záplavové oblasti, kde dům stál, jim ale pojistili jen vybavení, samotný dům ne.

„Není mi do smíchu. Někdo řekne, který chlap brečí, není chlap, ale to není pravda, já jsem z toho velmi špatný,“ přiznává.

Teď mají čtvrt roku čas, pak se banka přihlásí znovu. Doufají, že jim pomůže i finanční sbírka. První drobné částky už přicházejí.

Sbírky na pomoc zasaženým povodněmi Adra: 66888866/0300 či web



66888866/0300 či web Charita ČR: 44665522/0800 či sms, web

44665522/0800 či sms, web Český Červený kříž: 333999/2700 nebo web

333999/2700 nebo web Člověk v tísni: 72027202/0300, web

72027202/0300, web Diakonie: 2100691426/2010 nebo sms, web

2100691426/2010 nebo sms, web Potravinové sbírky lze najít na webu

lze najít na webu Donio: sbírku lze najít na webu