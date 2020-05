Ministerstvo si stěžovalo na záznam pořadu s Duškem o koronaviru. Youtube, Ulož.to i Seznam ho stáhly

Jak vnitro hodnotí dezinformace

Dezinformace je hodnocena komplexně z několika různých hledisek, které teprve dohromady vedou k závěru, jak s ní naložit. Prvotně je potenciální dezinformace hodnocena tzv. ABC přístupem (Ben Nimmo) podle kritérií: Accuracy of factual statements, Balance in reporting and the Credibility of the sources.

Dále je zvažováno, jak závažná daná informace je:

z hlediska nebezpečnosti potenciálního dopadu,

z hlediska potenciálního rozsahu jejího šíření.

Dále je posuzován kontext (čas, situace apod.), ve kterém je informace zveřejněna. Nakonec je pro rozhodnutí ohledně dalšího postupu posouzena i oblast působnosti, tedy, kterému státnímu orgánu by dle agendy informace spadala.

Formalizovaná pravidla v této věci nejsou zavedena, vzhledem k tomu, že neexistuje zákonem stanovená definice dezinformace, ani zákonem stanovená definice závažné dezinformace, ani ji z povahy věci nelze zákonem obecně pro takový účel stanovit.

z odpovědi ředitele odboru bezpečnostních politiky ministerstva vnitra Radka Šubrta