Statistička: Až dostaneme všechny výsledky, proces se zastaví. Kvůli bezpečnosti se bude sčítat až v neděli

„Výsledky hlasování se nesmí zveřejnit do uzavření poslední volební místnosti na území EU, což je v Itálii v neděli v 23.00," vysvětlila první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová pro Český rozhlas Plus.

Co se bude dít po tom, co se v sobotu ve dvě hodiny odpoledne uzavřou volební místnosti?

Po druhé hodině odpoledne začne sčítání hlasů pro volební strany a přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty, které probíhá ručně a provádí je okrskové volební komise. Těch je celkem 14 714.

Poslechněte si celý rozhovor s první místopředsedkyní Českého statistického úřadu Evou Krumpovou

Po sečtení všech odevzdaných hlasů vyhotoví komise zápis o průběhu a výsledku hlasování, kterou všichni členové komise zkontrolují a podepíší. Podpisem zápisu tak potvrzují správnost zjištěných údajů a následně určený člen komise doručí jeden stejnopis zápisu na územně příslušné přebírací místo Českého statistického úřadu, kterých je po celé zemi celkem 506.

Pracovníci Českého statistického úřadu poté provedou kontrolu úplnosti a logických vazeb mezi jednotlivými údaji a poté vloží data do systému a komisi vydají písemný doklad, který potvrzuje, že výsledek hlasování byl do dalšího zpracování bezchybně převzat. Současně pak předají komisi opis uložených dat. Ta si může zpětně ověřit, že údaje, které Český statistický úřad převzal, souhlasí s údaji zápisu.

Vy výsledky od volebních komisí, jak jste popsala, dostanete už v sobotu, ale jestli tomu rozumím správně, začnete je zpracovávat až v neděli. Je to tak?

Je to přesně tak, protože Český statistický úřad ani žádné jiné volební orgány, to znamená ani okrsková volební komise i pověřené obecní úřady, nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie. A to je v Itálii v neděli v 23.00.

Výsledky hlasování v okrscích i celkové výsledky voleb na území České republiky Český statistický úřad zveřejní až v závěru nedělní noci na tiskové konferenci.

Kdy přesně?

Bude to v 23.00.

Proč by nešlo výsledky zpracovat už v sobotu, pak je uschovat a zveřejnit v neděli?

Je to z důvodu bezpečnosti, jelikož data musíme ochránit před zveřejněním. To znamená, že se proces v sobotu večer, kdy už budeme mít všechny výsledky od okrskových volebních komisí, zastaví. My následně přerušíme činnost a proces zpracování spustíme zase až v neděli v odpoledních hodinách, kdy bude provedena výsledná sumarizace a přidělení mandátu.



Nehrozí nějaké nebezpečí, když se výsledky budou zpracovávat s jednodenním odstupem?

K datům vlastně nemá nikdo přístup. Takže je to vždy otázka nějakého kompletu všech bezpečnostních opatření. A data nejsou zpracovaná, to znamená, že jsou pouze uložena.



Jak jste chráněni před případnými hackerskými útoky?

My se bezpečnosti věnujeme zodpovědně, stejně tak jako při běžném provozu, tak i u všech ostatních druhů voleb, které který Český statistický úřad zpracovává. A máme dobrou zkušenost a dobré vztahy s ostatními institucemi, které nám pomáhají se zabezpečením.