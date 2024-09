Česko má prostor zachytit 751 milionů kubíků vody. V Praze se uzavřou protipovodňová vrata na Čertovce

Kvůli extrémním srážkám je ve vodních dílech všech povodí v České republice prostor pro 751 milionů kubíků vody. Po čtvrtečním zasedání Ústřední povodňové komise v Praze to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). V hlavním městě se podle něj uzavřou protipovodňová vrata na Čertovce, počítá se i s dalšími opatřeními na náplavkách a zastavením plavby na dolní trati vltavské vodní cesty. Praha 16:19 12. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražští hasiči preventivně vyčišťují kolejnici protipovodňových vrat Čertovky | Zdroj: Archiv Hasiči hlavního města Prahy

V Povodí Vltavy je podle Výborného aktuálně volný prostor pro 297 milionů kubíků vody. „Tady chci také připomenout, že jsme ve čtvrtek operativně navýšili mimořádný odtok z vodního díla Orlík, v tuto chvíli z Orlíku odtéká zhruba 220 kubíků za sekundu,“ řekl Výborný.

V Povodí Labe je podle něj volný necelý milion kubíků, v Povodí Odry pak 120 milionů kubíků. „V případě Povodí Ohře přesto, že to se zdá být nejméně ohrožené, tak i tam provádíme preventivní opatření na vodních dílech Skalka, Jesenice, Nechranice, Chřipská a Stráž pod Ralskem v rozsahu asi 85 milionů kubíků,“ uvedl dále ministr.

25:56 Kde jsou lidé zvyklí na pár centimetrů vody, může být i několik metrů, říká šéf meteorologů o malých tocích Číst článek

V Povodí Moravy podle něj volný prostor činí 155 milionů kubíků. „Částečně jsme schopni zachytit povodňovou vlnu z Vysočiny, která poteče na město Brno na vodním díle Vír,“ řekl Výborný.

Podle zpřesněné prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mohou extrémní srážky výrazně rozvodnit řeky ve velké části země. „Intenzita srážek může být velká... Na velké části území České republiky již prší a bude pršet až do neděle,“ uvedl Hladík.

Nejvíce pršet má od čtvrtka do neděle v Jeseníkách a dalších pohořích na severovýchodě republiky. Extrémní srážky zasáhnou i Šumavu, záplavy hrozí na většině území. Hladiny řek stoupají už nyní, třetí stupně mají dosahovat o víkendu.

Prognóza počasí na následující dny je podle meteorologů podobná jako před ničivými povodněmi v letech 1997 a 2002. Tehdy byly dvě vlny extrémních srážek – ta první nasytila půdu, ta druhá už byla ničivá.

Následky víkendových povodní by ale podle zástupců vlády i odborníků měly být s ohledem na provedená protipovodňová opatření i nynější preventivní přípravy mnohem menší. Výborný řekl, že stát spolu s kraji a městy investoval do protipovodňových opatření skoro 31 miliard korun.

ONLINE: Česko se chystá na povodně. Vodohospodáři upouštějí přehrady, hasiči chystají pytle s pískem Číst článek

Doporučení vlády

Ústřední povodňová komise na čtvrtečním zasedání dále doporučila sledovat stav rybníků a dalších menších vodních děl, zvážit zrušení víkendových akcí a pokračovat v preventivních přípravách na hrozící záplavy.

Lidé by od pátečního večera neměli chodit do lesů a parků, kvůli větru a podmáčenému terénu v nich hrozí vývraty stromů a sesuvy půdy. Novinářům to řekl předseda komise a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Členové povodňové komise ve čtvrtek prověřili i zásoby Státních hmotných rezerv pro krizové situace. „Ne, že by byly zatím potřebné, ale je potřeba se připravit na nejhorší,“ dodal Hladík. S mimořádnými výdaji na přírodní katastrofy podle něj počítá i státní rozpočet.

Znovu komise zhodnotí aktuální situaci v pátek, kdy se preventivně za účasti premiéra Petra Fialy (ODS) sejde i Ústřední krizový štáb. Ministři a další zástupci státních institucí jsou v průběžném kontaktu s hejtmany a krajskými povodňovými komisemi.