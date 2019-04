Věříte všemu, co čtete na internetu? Jak poznat lživou informaci? Co jsou to fake news? Jak se vyznat v záplavě informací? Na téma „fake news“ vysílal Český rozhlas Plus speciální Veřejnou debatu z Kulturního střediska v Ústí nad Labem pro studentky a studenty základních i středních škol. Hosty byli novináři Václav Moravec a Kristýna Novotná, politolog Miloš Gregor a youtuber Kovy. Moderoval Michael Rozsypal.

