Fiala jednal s odboráři veřejného sektoru o růstu platů. ‚Stávková pohotovost trvá,‘ varuje Hnyková

Zástupci odborů ve veřejné sféře jednali s premiérem Petrem Fialou z ODS. Část odborových svazů je měsíc ve stávkové pohotovosti. Požadují zvýšení platů. Proti je ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Podle něj není jasné, z čeho by se přidání platilo. Jde minimálně o 4,5 miliardy korun. Stávková pohotovost dál trvá, říká pro Radiožurnál Jana Hnyková, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Rozhovor Praha 13:59 21. srpna 2024

Je po jednání jasnější, jestli platy porostou?

Za nás, za odbory, my chceme růst platů o 10 procent. To jsme sdělili jak panu ministru financí a ministru práce a sociálních věcí, tak i panu premiérovi. Zatím to vypadá tak, že další kolo jednání o platech bude příští týden v úterý.

V současné době bude vláda hledat možné rezervy pro oblasti nebo pro obory, kde teď nejsou finanční prostředky garantovány. Například v naší oblasti sociálních služeb a zdravotnictví finanční prostředky jsou.

Ministerstvo financí poukazovalo na to, že v rozpočtu nebylo na zvýšení dost peněz. Znamená to, že posun je nyní v tom, že peníze bude vláda hledat?

Ano, v současné době si vláda musí udělat s jednotlivými resorty analýzu, zda tam finanční prostředky jsou, či nejsou. A obzvláště do oblasti kultury a do oblasti státních zaměstnanců je potřeba podle mě ty finanční prostředky dodat ze státního rozpočtu.

Když říkáte, že v té vaší oblasti zdravotnictví a sociální péče prostředky jsou, znamená to, že je našlo ministerstvo práce?

Co se týká oblasti sociálních služeb, tak si musíme připomenout, že od 1. července byl navýšen příspěvek na péči ve druhém, třetím a čtvrtém stupni. A tento příspěvek na péči není jenom na pomůcky, ale je zároveň i na zaplacení péče práce o klienta, který ji potřebuje. Finanční prostředky šly do sociálních služeb, šly tam další tři miliardy.

Spor vlády s odbory Ministerstvo práce navrhuje části zaměstnanců veřejné sféry a státu zvýšit platové tarify od září buď o sedm procent, nebo o deset procent. Stálo by to do konce roku asi 4,6 miliardy korun, nebo 6,6 miliardy. Podle ministerstva financí je ale vládní rozpočtová rezerva vyčerpaná a není jasné, z čeho by se přidání mělo platilo. Odbory souhlasí s navýšením tarifů o deset procent se zajištěným pokrytím výdajů. Další zvednutí výdělků žádají od ledna. Jinak hrozí protesty.

Máme i zpětnou vazbu z terénu, že finančních prostředků je dostatek na 10procentní navýšení pro všechny zaměstnance v sociálních službách.

Co se týká zdravotnictví, tak v loňském roce byly přidány čtyři procenta do mimotarifních složek, v letošním roce pět procent, a tak by se to překlenulo do tarifů. Takže tam další finanční prostředky nebo další zvýšení nepožadujeme, ale chceme, aby to bylo ve zdravotnictví překlopeno v příspěvkových organizacích právě do tarifů, a to jak u zdravotníků a nezdravotníků, tak i lékařů.

Možné zvýšení platů se má týkat těch, kteří dostávají plat podle nejnižší tarifní tabulky. Jde asi o 360 tisíc lidí. Můžete přiblížit, jak vysoké jsou v současnosti platy, abychom věděli, o čem mluvíme?

V příloze číslo jedna, kam jsou zařazeni THP pracovníci, zaměstnanci v kultuře, dělnické profese a tak dále, tak tam je řada tarifů, které jsou pod minimální mzdou a to je potřeba napravit. To je skupina zaměstnanců, kterou jste vyčíslila, která je nejhůře odměňována. A růst platů v této sféře je velmi nízký. Tam by mělo být prvotní navýšení těch deset procent.

A zhruba ten plat je jaký? Připomenu, že minimální mzda je 18 800 hrubého.

Když se podíváme do platových tabulek, tak uvedu příklad. Třeba dělník v prádelně, který je zařazen do třetí platové třídy, má rozpětí 13 990 až 20 230 korun. Kuchařka, která je v páté a šesté platové třídě, má rozpětí 16 130 až 25 290 korun, což je její tarif, který pobírá, který je nezdaněn.

Ještě prosím krátce. Končí tedy stávková pohotovost, nebo ne?

V žádném případě, jedná se dál. Příští jednání, jak už jsem řekla, bude příští týden v úterý. A uvidíme, s čím vláda přijde. Ale chci jenom znovu zdůraznit, že je potřeba lidem zvýšit platové tarify. Došlo k poklesu o 18 procent, obzvlášť v příloze číslo jedna, a zaměstnanci opravdu žijí na hranici chudoby a řada z nich si chodí i pro sociální dávky.