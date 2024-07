Ke zvýšení platů státních zaměstnanců není vládní shoda, jednat chceme už měsíce, říká Středula

Odbory veřejné sféry vyhlásily stávkovou pohotovost. Žádají, aby s nimi vláda jednala o navýšení platů pro letošek a příští rok. Požadují přidání nejméně o deset procent pro všechny zaměstnance veřejné sféry. „V této chvíli není nic jisté pro učitele, zdravotníky nebo hasiče,“ řekl Radiožurnálu předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středula. Praha 21:30 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Středula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odbory říkají, že vstoupily do stávkové pohotovosti, protože chtějí novou dohodu na platech. Vláda teď zveřejnila návrh, je to růst o sedm nebo deset procent od září pro pracovníky v první tarifní tabulce. Jak jste s tímto návrhem spokojeni?

Nejedná se o návrh vlády, ale ministerstva práce a sociálních věcí a na vládním půdorysu není žádná dohoda.

Jako zástupci zaměstnanců víme, co chceme, a požadujeme to celou dobu. Několik měsíců požadujeme seriózní jednání, ale vláda na něj nenašla dostatek času. A do toho přichází ministerstvo práce a sociálních věcí s nějakým typem návrhu.

A tenhle návrh by pro vás mohl být východiskem k jednání?

My jsme deklarovali, že jsme připraveni jednat také o deseti procentech, ale chceme jednat nejen o roce 2024, ale také o roce 2025, protože si musíme uvědomit, že vláda musí předložit do poslanecké sněmovny návrh státního rozpočtu do třicátého září letošního roku.

Podle návrhů by se plat zvýšil zhruba polovině zaměstnanců ve veřejné sféře, nejvíc tedy těm, co teď berou nejméně. Vy mluvíte o plošném přidávání všem zaměstnancům ve veřejné sféře. Je to opravdu nutné?

Je to nezbytně nutné, protože i tento desetiprocentní nárůst v žádném případě nenahrazuje propady, které jsou způsobeny inflací za poslední tři roky. A ty propady jsou opravdu dramatické.

A způsobila to primárně tato vláda. Takže ta by se měla k celé situaci přihlásit, protože právě tato nečinnost taky způsobuje efekt, že naše hospodářství chřadne.

Ani zaměstnanci státu nevědí, zdali a jakou měrou budou mít tento propad zmírněn. A vláda se v této chvíli prostě nevyjádřila bez ohledu na to, že několik měsíců ten požadavek z naší strany je velmi obdobný.

Já se ptám, protože mezi pracovníky ve veřejné sféře patří i lékaři a zubaři v čtvrté a učitelé v páté tarifní tabulce. Ti si ale vyjednali specifické podmínky, co se růstu platů týká. Například učitelé 130 procent průměrné mzdy, tak proč by měli být zahrnuti do toho plošného zvyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře?

To je slib vlády, že takovýto růst bude, a my nikomu nezávidíme jeho příjem. V této chvíli ale není nic jisté ani pro učitele nebo zdravotníky. Také ale nic nevědí policisté, hasiči nebo zaměstnanci vězeňské služby.

Situace je nyní s velkým vykřičníkem a otazníkem. A vláda místo toho, aby hledala shodu a předložila návrh jednotlivých kapitol rozpočtu, tak v této chvíli není vůbec nic. A když se vláda vrátí z dovolené, tak bude pouze několik dní do prvního září, kdy měla podle svého slibu přidat státním zaměstnancům.

Vláda by chtěla rozhodnout v polovině srpna, jak řekla. Máte domluvené ještě nějaké další jednání v tuhle chvíli?

Vyzval jsem k tomu pana premiéra, je důležité, aby došlo k dalšímu jednání ještě před rozhodováním vlády.