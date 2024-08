Zvýšit platy ve státní sféře? ‚Rozumné,‘ hodnotí Středula. ‚Muselo by se propouštět,‘ oponuje TOP 09

Vláda a odbory se stále nedohodly na případném zvyšování platů zaměstnanců ve veřejné sféře od září. Zdá se, že jasno nemá ani vláda. Návrh ministerstva práce na zvýšení u některých pracovníků odmítl resort financí s tím, že není jasné, kde by se na něj vzalo. „Pokud bychom chtěli někomu přidat, museli bychom propouštět,“ říká pro Český rozhlas Plus předseda rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09). Rozhovor Praha 13:12 21. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finance | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane poslanče, říkáte, že česká ekonomika nemá na navyšování platů, které navrhuje jak ministerstvo práce a sociálních věcí, tak odbory. Proč ne?

Miloš Nový (TOP 09): Mé tvrzení, že česká ekonomika nemá na navýšení platů, se opírá o stav veřejných financí a státního rozpočtu. V současné době je naplánovaný deficit zhruba 250 miliard korun a budeme velmi rádi, když tento deficit vůbec bude dodržen.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou debatu o zvyšování platů ve státní sféře z Ranního Plusu

Byl bych rád, kdyby rostly platy zaměstnanců ve veřejném sektoru, ale v tuto chvíli to bohužel není možné. Vedlo by to totiž k dalšímu prohloubení deficitu.

Pane předsedo, myslíte si, že jakožto odboráři uspějete se svými požadavky na navyšování platů, když slyšíte argumentaci ze strany vládního poslance, kterou zastává i ministerstvo financí?

Josef Středula: Jde o to, jestli v této debatě zvítězí rozum, nebo ideologie. Pokud to bude ideologie, tak to bude na straně pana poslance, pokud to bude rozum, tak to bude na straně ministerstva práce a sociálních věcí a ideálně na straně zaměstnanců.

Pokud se pan poslanec seznámí s výsledkem meziresortního připomínkového řízení, tak zjistí, že i Úřad vlády upozorňuje na to, že je to v rozporu s evropskou směrnicí.

A jestli se panu poslanci líbí, že zaměstnanec, který pracuje v resortu obrany a nakládá s municí, má po třiceti letech 31 190 korun hrubého a jeho nástupní tarif je 13 920 korun? To je opravdu nízká částka a myslím si, že většina poslanců by s ní nebyla schopná přežít z měsíce na měsíc.

Advokátní tarif se po osmnácti letech zvýší. Po úpravě volali jak sami obhájci, tak i někteří soudci Číst článek

Propustit a zaplatit

Pane poslanče, uznal byste, že v některých odvětvích jsou výdělky až nedůstojné? Jak na to teď narazil pan předseda?

Nový: To vůbec nepopírám. Musíme si ale říct jednu věc. S hospodařením státu je to jak s hospodařením rodiny. A v případě, kdy má rodina vyšší výdaje než příjmy, tak to jde vždycky na úkor jejího zadlužování.

Není to tedy o žádné ideologii, ale o zdravém rozumu, na který se pan předseda odvolává. Nepopírám, že by platy zaměstnanců ve veřejném sektoru neměly být vyšší. Ale jediný způsob, jak toho v tuto chvíli dosáhneme, je snižování počtu zaměstnanců veřejného sektoru.

5:38 Vláda nemá v otázce platů státních zaměstnanců kam ustoupit. Peníze v rozpočtu nemá, míní komentátor Číst článek

Takže pokud bychom propustili třeba deset procent zaměstnanců veřejného sektoru, tak by to vytvořilo prostor pro navyšování platů.

V kterých oblastech byste propouštěl, pane poslanče? Můžete být konkrétní?

Nový: V podstatě napříč celým veřejným sektorem. Já osobně znám situaci, která je ve školství, a tam tyto možnosti právě jsou.

Propouštěl byste tedy ve školství?

Nový: Například. Ale jak říkám, v celém státním sektoru je na to prostor.

Pane předsedo, od vás jakožto od šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů neočekávám, že byste podpořil návrh, aby se propouštělo a z ušetřených peněz by se mohlo víc přidat ostatním. Ale máte jinou představu, kde by vláda měla na navýšení platů vzít peníze?

Středula: Já se ještě vrátím k rodinnému hospodaření. Rodina, která se jmenuje stát a spravuje ji vláda, vyhodila oknem 250 miliard korun. Kdy? Při zrušení superhrubé mzdy, na kterém se podílela i TOP 09.

Tam se vytvořila sekera, která pokračovala dál a vláda ji prohloubila na podzim 2022, kdy odsouhlasila další snížení státních příjmů o dalších 50 miliard korun, přestože před tím varovala její vlastní rozpočtová rada.

Vláda to neslyšela. A nyní tu tíhu přenáší na zaměstnance, a to naprosto šíleným způsobem. Jsem zvědavý, jak dopadne například požadavek, aby vyjeli hasiči a někoho zachraňovali, ale z ohlašovny se ozve: „My nikoho nemáme, museli jsme propustit deset procent zaměstnanců.“

5:11 Ke zvýšení platů státních zaměstnanců není vládní shoda, jednat chceme už měsíce, říká Středula Číst článek

Myslím si, že pan poslanec žije v bublině, která je neexistující. Ale mohou klidně začít snižováním počtu členů ve Sněmovně, Senátu a vládě. Jsem zvědavý kam až to dojde. Tohle je populismus nejhrubšího zrna.

Kvalita služeb

Pane poslanče, nemáte obavu, že v některých oblastech veřejné sféry nebo ve státních službách může být situace už tak vážná, že je ohrožena kvalita služeb ze strany státu? Protože v tomto duchu neargumentuje jenom předseda odborů, ale i ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nový (TOP 09): Nejprve se musím velmi důrazně ohradit proti slovům předsedy, že se TOP 09 podílela na zrušení superhrubé mzdy. To jde na úkor ODS a hnutí ANO, nikoliv TOP 09.

Co říká pan předseda, je naprostý ekonomický nesmysl. Pokud bychom znovu zavedli superhrubou mzdu, tak to znamená, že zaměstnanci budou odvádět více na daních. Tím pádem pan předseda chce, abychom jim na jedné straně přidali, ale na té druhé jim je odváděli tím, že budou platit vyšší daně.

Pan předseda narážel i na hospodaření s dalšími prostředky už za této vlády a byl kritický i k tomu. Nemáte obavu, že už v některých oblastech může být ohrožena kvalita služeb, které stát poskytuje občanům?

Nový (TOP 09): V situaci, kdy stát hospodaří deficitně, je jasné, že kvalita některých služeb musí jít dolů. Uznávám, že v některých oblastech může být ta situace kritická, ale znovu opakuji, že růst platů je možný pouze v případě, že snížíme počet státních zaměstnanců.

Pane předsedo, vidíte teď nějakou jinou cestu, po které by šlo jít od září, od kdy si představujete to zvýšení platu části lidí ve veřejné sféře?

Středula: Jednoznačně je to realistické. Vláda to říká také, a proto ta jednání posunula. Jedná se o výplatu za měsíc září a všechny detaily k tomu jsou zvládnutelné během několika týdnů, ale musí se to rozhodnout a to vláda odkládá.

24:58 Návrh růstu platů je přiměřený, říká odborář. Navýšení může oživit inflační rizika, míní Wojnar Číst článek

A slyšet od vládního poslance, že chce snížit počet služeb státu, začíná být v kontradikci s tím, jestli vůbec chceme bezpečnou zemi. My jsme nikdy nepopírali, že by se dalo propouštět, ale rozhodně ne takovou šílenou šablonou deseti procent.

A jestli politik způsobil takovou sekyru, má ji napravovat. A není to znovuzavedení superhrubé mzdy?

Pane poslanče, vaše reakce?

Nový (TOP 09): Už se stalo a superhrubá mzda je zrušená. To je fakt, se kterým nikdo nic neudělá.

Tedy byste jenom propouštěl? To je váš recept na současnou situaci?

Nový (TOP 09): To je recept na krátkodobé řešení. To dlouhodobé samozřejmě spočívá ve zvýšení ekonomického výkonu a růstu hrubého domácího produktu, ale to je běh na dlouhou trať.

A o to se vláda zasazuje jak?

Nový (TOP 09): Například zdravým konsolidačním balíčkem, který má veřejné finance postavit na zdravé základy.