Foldynovo video je promyšlený marketing, může z něj udělat hvězdu pro Okamuru, míní politolog

Spor mezi předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a jeho místopředsedou Jaroslavem Foldynou je pro stranu zatěžkávací zkouškou, míní politolog Lukáš Jelínek blízký straně. Šéf ČSSD vyzval Foldynu, aby se omluvil kvůli konfliktu na akci ruského nacionalistického motorkářského klubu Noční vlci. Ten však jako odpověď natočil video, v němž se omluvit odmítl. Podle politologa Masarykovy demokratické akademie jde o Foldynův osobní marketingový tah. Praha 17:50 9. května 2018

Foldyna na necelém čtyřminutovém videu situovaném do tělocvičny, v boxerských rukavicích, zpocený, vysvětluje, že Noční vlci jsou vlastenci, kteří pouze přijeli uctít památku padlých ruských vojáků.

„Kdo říká, že jsou kontroverzní? Česká média? Česká televize, novináři, co lžou za prachy, jako když tiskne?“ říká například místopředseda ČSSD. Omlouvat se prý nehodlá, protože není za co. Aktivisté, s nimiž se hádal, podle něj „organizovali Majdan, jsou přisátí na neziskovky a státní prachy“.

'Musel bych si plivnout do ksichtu'

Českému rozhlasu později svoji pozici potvrdil. „Já kdybych cokoliv špatného udělal, mýlil se, jsem připraven omluvit se kdykoliv. Ale toto, co po mě chce Honza Hamáček, je přes míru. Nikomu z těch lidí se omlouvat nebudu, to bych si musel plivnout do ksichtu,“ stojí si Foldyna za svým.

Ačkoliv video působí emotivním dojmem, podle politologa Jelínka jde o promyšlený marketing, pomocí něhož si Foldyna buduje svoji pozici.

„Je to divadlo, nikdo nemůže věřit tomu, že jsme náhodou šli kolem posilovny, kde Foldyna posiluje a zeptali jsme se ho na to, co si myslí o statusu Jana Hamáčka. Video natočili spolupracovníci pana Foldyny celkem vědomě v této situaci, má vyjádřit určité odhodlání pana Foldyny do další politické kariéry pana Foldyny, ať už navenek nebo uvnitř sociální demokracie,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie.

'Může cílit na voliče'

Místopředseda sociální demokracie tím podle politologa může cílit na voliče, které straně odvedlo hnutí SPD Tomia Okamury, o čemž koneckonců Foldyna hovořil při kandidatuře do vedení ČSSD.

„V tom okamžiku si patrně vyhodnotil, že tito voliči ocení styl siláka. Člověka, který se před ničím nezastaví a ničeho se nebojí, který všem říká nepohodlné pravdy do očí - ve vztahu k novinářům, k neziskovým organizacím, k aktivistům a podobně,“ míní Jelínek.

Jaroslav Foldyna na sjezdu ČSSD | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Takový styl však podle něj může ČSSD poškodit. „V případě dvou konkurujících si radikálních pravicových stran by tento přístup byl efektivní, v případě sociální demokracie, která se potřebuje od sedmi procent zvednout nahoru a získat podporu v širším politickém spektru, může tento přístup být kontraproduktivní. Z pana Foldyny to může udělat hvězdu, po které by sáhl Tomio Okamura, ale nejsem si jistý, jestli mu získá přízeň klasických voličů ČSSD,“ varuje Jelínek.

Pro Jana Hamáčka teď bude podle názoru politologa zásadní, zda Foldynu dokáže zkrotit. Šéf ČSSD nejdříve k Foldynově účasti na akci s Nočními vlky řekl, že je jeho osobní věcí, jakých akcí se zúčastní. Když se Foldyna na akci dostal do otevřeného konfliktu, Hamáček ho ve facebookovém statusu vyzval k omluvě. Dále záležitost odmítl komentovat, v pátek ji s Foldynou probere osobně.

'Bude důležité, jestli ho Hamáček zkrotí'

„Z jeho pohledu je celkem pochopitelné, ale na druhou stranu, když už dal najevo, že si o celém osobním angažmá Foldyny myslí něco nelichotivého, bude hodně důležité, jestli na pátečním grémiu svého místopředsedu dokáže zkrotit. Já mám o tom pochyby, protože Foldyna hraje hodně na emoce,“ myslí si Jelínek.

Spor tak podle něj prověří soudržnost vedení ČSSD. „Otázka je, jak to bude dál s názory ve vedení sociální demokracie, protože Jaroslav Foldyna v jednom z rozhovorů hovořil o tom, že rozdíly v názorech mezi ním a Janem Hamáčkem jsou velmi velké. Je otázka, jestli sociální demokracie alespoň v těch klíčových věcech dokáže zformulovat stanovisko, za které se dokáží postavit a bít všichni členové vedení,“ upozorňuje Jelínek.

Noční vlci mají blízký vztah k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, který navštěvuje jejich akce. Spolek také dříve dostával od Kremlu peníze, loni ale na rozdíl od minulých let vyšel naprázdno. Šéf klubu Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu.

