Justiční ping-pong končí. Guru Jára za znásilnění znovu do vězení nepůjde, potvrdil vrchní soud

Jaroslav Dobeš přezdívaný guru Jára zůstane definitivně na svobodě. Trest za znásilnění sedmi žen si dostatečně odpykal ve filipínské vazbě, kde strávil přes osm let. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně nyní potvrdil Vrchní soud v Olomouci, jak server iROZHLAS.cz a Radiožurnál vyčetly v aplikaci InfoSoud. Nakonec tak padl stejný verdikt jako loni poté, co byl Dobeš deportován do Česka. Teď ho ale soudy opřely o dokumenty zaslané z Filipín.

