Guru Jára znovu do vězení nepůjde. Filipíny soudu potvrdily, že tam byl ve vazbě i kvůli znásilněním

Jaroslav Dobeš přezdívaný guru Jára či Óm nadsamec zůstane na svobodě. Trest za znásilnění sedmi žen si dostatečně odpykal ve filipínské vazbě, kde strávil přes osm let. K takovému závěru došel už podruhé Krajský soud v Brně, serveru iROZHLAS.cz to potvrdil Dobešův advokát Athanassios Pantazopoulos. Padl tak stejný verdikt jako loni na podzim poté, co byl Dobeš deportován do Česka. Tentokrát ho ale soud opřel o dokumenty zaslané z Filipín. Původní zpráva Brno 6:40 25. července 2024

„Odsouzenému se do trestu odnětí svobody v trvání 5 let a 6 měsíců (…) započítává doba strávená v imigrační vazbě na Filipínách od 15. 5. 2015 v 07:20 hodin do doby nástupu trestu dne 9. 8. 2023 v 07:30 hodin,“ píše se v rozhodnutí Krajského soudu v Brně, jehož klíčové pasáže poskytl Dobešův právní zástupce Pantazopoulos. Soudní verdikt podle svých slov obdržel datovou schránkou v pondělí.

Soud totiž na základě informací získaných z Filipín došel k závěru, že Dobeš byl v tamním detenčním zařízení držen nejen kvůli porušení vnitrostátních předpisů, ale především kvůli probíhajícímu trestnímu řízení v Česku.

„Podstatným důvodem pro omezení osobní svobody Jaroslava Dobeše byla skutečnost, že filipínská strana byla informovaná v roce 2015 Velvyslanectvím České republiky v Manile o probíhajícím trestním řízení v České republice pro trestné činy znásilnění,“ stojí dále v rozhodnutí.

Dobešův případ se táhne už přes deset let. Za mřížemi si měl odsedět 5,5 roku, nakonec dostal souhrnný trest. Ze země ale utekl ještě před vynesením prvního verdiktu v roce 2014. Na Filipínách byl i se svojí spolupracovnicí Barborou Pláškovou, také odsouzenou za znásilnění, zadržen o rok později. Umístěni byli v detenčním zařízení imigračního úřadu v Manile. Zpět do Česka se je podařilo dostat až loni v srpnu.

Propuštění na svobodu

Záhy byli Dobeš s Pláškovou propuštěni na svobodu. Krajský soud v Brně, který jejich případ posuzoval, totiž došel k závěru, že si trest dostatečně odpykali ve filipínské vazbě. V ní strávila dvojice přes osm let. Deportaci do Česka se totiž aktivně bránila. Proti propuštění se ohradila státní zástupkyně, její stížnost ale neměla odkladný účinek.

„Soud má za to, že Jaroslav Dobeš byl po dobu delší jak 8 let omezen na osobní svobodě na Filipínách pro týž skutek, jak požaduje ustanovení § 93 odst. 1 trestního zákoníku, když porušení vnitrostátních předpisů často nevede k zadržení osoby, k čemuž dochází jen v případech, kdy je shledáno, že jde o osobu nebezpečnou pro Filipínskou republiku.“ Krajský soud v Brně (rozhodnutí v případě J. Dobeše)

Vrchní soud v Olomouci přitom stížnost loni v prosinci přijal jako opodstatněnou, jak s odkazem na Pantazopoulose informoval server iDnes.cz, a nařídil případ znovu projednat a rozhodnout. To poté potvrdil také mluvčí odvolacího soudu Stanislav Cik. Podle něj měl brněnský soud důsledně objasnit důvod zadržení dvojice na Filipínách i jejich následného pobytu v imigrační vazbě.

Podle odvolacího soudu totiž nebylo jasné, jestli důvodem zadržení dvojice bylo „pouze a výlučně“ porušení vnitrostátních filipínských předpisů, nebo zda bylo „dalším nebo snad dokonce jediným důvodem pro zadržení a umístění do imigrační vazby skutečnost, že filipínské orgány byly informovány o trestním stíhání na území České republiky“.

Pátrání na Filipínách

Situace přitom byla komplikovaná, jelikož Česko nemá s Filipínami uzavřenou dohodu o mezinárodní justiční spolupráci. Extradiční řízení tak na jejich území fakticky neprobíhalo. Policie ve snaze dostat Dobeše s Pláškovou zpět do země poslala tamním úřadům pouze neformální žádost.

Brněnský krajský soud proto musel rozjet pátrání, zda filipínské úřady vzaly policejní žádost v potaz. Podle pokynu vrchního soudu tak zaslal prostřednictvím ministerstva zahraničí dotaz velvyslanectví ČR v Manile a jejich prostřednictvím justičním orgánům Filipín. Na odpověď čekal několik měsíců.

Obdržel ji letos na konci května prostřednictvím ministerstva spravedlnosti a zastupitelského úřadu v Manile, jak uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belkovová. Odezva obsahovala tři rozhodnutí týkající se Dobeše a Pláškové, která vydaly filipínské orgány v letech 2015 až 2023.

Soud si je posléze nechal přeložit a na základě nich nově rozhodl. Nynější verdikt ale nemusí být konečný. Podle Pantazopoulose podala dozorující státní zástupkyně proti rozhodnutí blankytní stížnost, na její odůvodnění se tedy zatím čeká.

Dozorující státní zástupkyně přitom se stížností už jednou uspěla. Nesouhlasila s tím, aby se do výkonu trestu odsouzených započítala doba, kterou dvojice strávila v detenčním zařízení. Mluvčí brněnských žalobců Hynek Olma to tehdy vysvětloval tak, že jde „v zásadě o dva rozdílné názory na výklad příslušných ustanovení“ zákona o mezinárodní justiční spolupráci.