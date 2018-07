Lidé z Horoměřic dostali první nabídky bydlení, Babiš chce být v kauze H-System mediátorem

Starosta Horoměřic u Prahy Zdeněk Babka (ODS) již dostal první nabídku na náhradní byty pro obyvatele domů z družstva Svatopluk, kteří se mají podle soudu do měsíce vystěhovat. Soukromník nabízí někdejším klientům společnosti H-System osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem, řekl ve středu Babka. Samotná obec podle něj nemá lidem v současnosti jak pomoci. Praha 11:51 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatel bytové jednotky Richard Stadler pózuje 24. července 2018 v Horoměřicích s fotografií rozestavěného domu, který si jeho obyvatelé dostavěli svépomocí | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Není (pro obec) možnost ty lidi ubytovat, je to hodně lidí, není to legrace. Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ty lidi jsou bez přístřeší, to je to samé,“ řekl Babka.

Ve středu se chce sejít se zástupci družstva. „Musím nejdřív vědět, co chtějí dělat oni. Chce to postupovat koordinovaně. Když řeknou: ‚Jsme zoufalí, musíme se vystěhovat, pomozte nám‘, tak se obrátím na starosty nejenom z okolních obcí, jestli jsou schopní nějakým způsobem je ubytovat,“ řekl Babka. Nabídku bytů z Kokořínska označil za úžasnou.

Soukromník nabídl osm bytů až na šest měsíců za minimální nájemné. Připustil, že stěhování lidí z Horomeřic na Kokořínsko je problematické. „Mají tady zaměstnání, mají tady kořeny, oni nebudou toto chtít. Musíme se domluvit já a (družstvo) Svatopluk a pak mohu říct, co budeme dělat, abych nešel nějak proti nim,“ dodal.

Nejvyšší soud tento týden rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-Systém musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze, řekli. Jde asi o 60 rodin. Podle NS jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů absolutně neplatné. Družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, uvedl NS.

Starosta Babka již zaznamenal také názory, že by měla být ve prospěch těchto lidí založena veřejná sbírka. „Sbírku musí potvrdit kraj a na to čekáme měsíc, než uděláme veřejnou sbírku. To už ti lidé budou sedět někde na chodníku. Tam je šílený ten termín do měsíce,“ poznamenal starosta.

Obec se podle něj snažila lidem z dotčených domů vždy pomoci. „Mají své právníky, oni je zastupují. Kdykoliv byl soud, tak oni přicházeli a potřebovali různé věci od obce. Chtěli společenské záruky, zastupitelstvo dalo několikrát za ně společenskou záruku,“ uvedl. „To nejsou neplatiči, to jsou inženýři, to jsou doktoři. To nejsou bezdomovci, kteří se chtějí někde chytit. To jsou lidi, kteří jedou naplno, kteří dávají léta daně do obce. Obci nedělají žádné problémy, oni mají svých problémů dost,“ řekl.

Podle něj by se případem měla zabývat vláda, ale i prezident. „Hra pana Monsporta (konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport) se mi opravdu nelíbí, přijde mi, že Nejvyšší soud mu jde na ruku. Takový rozsudek bych čekal u prvoinstančního soudu, ale Nejvyšší soud, aby řekl, že se do 30 dnů musí vystěhovat?“ uvedl starosta.

Babiš - mediátor

Premiér Andrej Babiš (ANO) má být v jednání bytového družstva Svatopluk a konkurzního správce H-Systemu Josefa Monsporta zprostředkovatelem. Dohodli se na tom ve středu na společném jednání v Praze, řekl Martin Junek z BD Svatopluk. Informaci, na kterou upozornila Česká televize, potvrdili Babiš i Monsport.

„Byl jsem za ním (za Babišem) s naším advokátem a pan Babiš ještě k jednání přizval pana ministra spravedlnosti (Jana Kněžínka). Ptali se nás, jaké možnosti vidíme pro to, abychom mohli celou tu situaci vyřešit,“ řekl Junek.

Družstvo má podle něj nyní jedinou možnost, jak postupovat. „Jediná věc, která nám zbývá, je obrátit se na Ústavní soud. Velmi oceňuji, že přímo pan Babiš nám nabídl, že by se mohl stát mediátorem v našem jednání s panem Monsportem a že by se pokusil nám pomoci vyřešit tu situaci jednou provždy,“ řekl Junek.

Babiš řekl, že se společně s ministrem spravedlnosti Kněžínkem (za ANO) setkali se správcem konkurzní podstaty H-Systemu i se zástupci družstva Svatopluk. Vedení družstva je poté požádalo, aby působili jako mediátoři v jednání se správcem konkurzní podstaty. Monsport podle Babiše potvrdil, že je ochoten na zprostředkované vyjednávání přistoupit, premiér proto očekává, že se uskuteční další schůzky.

Ranní schůzku s premiérem Babišem potvrdil i konkurzní správce Monsport. „Proběhlo to velmi korektně, premiér chce působit jako mediátor, já to vítám,“ řekl. „Zejména ze strany pana ministra jsem viděl, že zcela souhlasí s mojí argumentací, že jinak to nejde, pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde,“ řekl Monstport. Nechtěl odhadovat, zda se podaří dospět ke shodě. „Podstatné slovo bude mít věřitelský výbor a soud,“ dodal.

Nejlepší z nejhorších

Soudce NS Zdeněk Krčmář na úterní tiskové konferenci uvedl, že podle názoru soudců „už nebyl důvod tu kauzu dále protahovat“. Rozhodování připodobnil ke hledání „nejlepší z nejhorších variant“. Monsport rozhodnutí soudu přivítal, umožní totiž podle něj vypořádat všechny věřitele H-Systemu rovným dílem. Lidí, jichž se vystěhování týká, lituje.

Rozhodnutí NS kritizovali někteří politici včetně prezidenta Miloše Zemana. Starosta Horoměříc míní, že prezident by mohl v případu sehrát „roli jako kovboj“ a zasáhnout.

Možnost, jak lidem pomoci, nevidí ani obec s rozšířenou působností (ORP), v případě Horoměřic to jsou Černošice. „ORP nedisponuje žádným ubytovacím zařízením, ale ani rozpočtem na řešení takovýchto věcí. Nenapadá mě, jak by se to ORP mohlo týkat nebo jak by mohlo pomoct,“ řekl starosta Filip Kořínek (Věci černošické).