Ústavní soud otevřel herečce a bývalé první dámě Dagmar Havlové cestu k vyššímu odškodnění za nepravdivý článek. Od vydavatelství Bauer Media žádala pět milionů korun, vysoudila 1,2 milionu. Znovu rozhodne Městský soud v Praze. Sporný článek v časopise Pestrý svět tvrdil, že Havlová udržovala milenecký poměr v době, kdy jí umíral manžel, bývalý prezident Václav Havel. Brno 12:22 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dagmar Havlová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Havlová uspěla u Ústavního soudu. Má šanci na vyšší odškodné za nepravdivý článek

Advokát Havlové František Vyskočil nález přivítal jako logický a spravedlivý. „Dává návod i jiným soudům, jakým způsobem postupovat proti skutečně zvlášť ohavným zásahům bulvárních médií do osobnostních práv,“ řekl novinářům Vyskočil.

V kauze už dvakrát rozhodoval městský soud, třikrát Vrchní soud v Praze a dvakrát Nejvyšší soud. Spornou otázkou zůstávalo zejména to, zda peněžité zadostiučinění plní pouze funkci satisfakční, nebo i sankční a preventivní, tedy zda má bulvární média i do budoucna odrazovat od podobného způsobu práce.

Nařčení Bauer Media bylo nehorázné, odškodné je ale vysoké. Nejvyšší soud zrušil verdikt v případu Havlové Číst článek

Ústavní soud se v úterním nálezu přiklonil k tomu, že je zapotřebí významně zohlednit i sankční a preventivní funkci. Nic na tom nemění ani skutečnost, že Bauer Media už časopis Pestrý svět v Česku nevydává.

„Peněžité zadostiučinění neplní pouze individuálně trestající a odrazující účel, ale nepřímo i účel obecně předcházející,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy.

Soud také v nálezu uvedl, že míra ochrany svobody projevu je u zpráv bulvárního charakteru významně oslabená a že by se vydavatelům neměly zásahy do práva na ochranu osobnosti ekonomicky vyplácet. Odpovídající odškodné pro Havlovou ale Ústavní soud úterním nálezem nestanovil, bude to úkolem městského soudu.

Vyskočil by za adekvátní náhradu považoval čtyři miliony korun, což je suma, ke které v minulosti dospěl Vrchní soud v Praze. Poté ovšem Nejvyšší soud částku označil za příliš vysokou, zejména ve srovnání s jinými případy odškodnění, třeba i sumami vyplácenými pozůstalým po zemřelých. „To jsou hrušky a jablka, nesrovnatelné případy,“ reagoval Baxa.

Soud nesouhlasí s tím, aby se odškodnění stanovovalo jen na základě dřívějších případů a nějaké „srovnávací tabulky“. Naopak zdůraznil nutnost posoudit individuální okolnosti. „Je určitě rozdíl v tom, jestli takovou pomluvu pronese nějaká klevetivá sousedka na pavlači, nebo profesionální vydavatel média. To musí být znát,“ řekl Baxa.

Článek z roku 2012

Článek „Skandální zvěsti o Dáše Havlové. Šokující nařčení – Tajné rande v lázních“ vyšel v březnu 2012. Tvrdil, že Havlová si našla milence a byla s ním v lázních také o víkendu, kdy zemřel její manžel, tedy 18. prosince 2011. Zprávu označila za nepravdivou jak Havlová, tak její údajný partner, jehož fotografii s Havlovou časopis otiskl.

České aktivity vydavatelství Bauer Media převzala v roce 2018 mediální skupina Mafra. Na žalované straně ve sporu s Havlovou však zůstává společnost Bauer Media jako vydavatel Pestrého světa v době publikace sporného článku.