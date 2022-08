Češi chtějí po pandemii dál pracovat z domova, ukázal průzkum. Zaměstnavatelé je lákají zpět do kanceláří

Češi už neberou home office za pracovní benefit, ale jako standard. Zjistil to průzkum personální agentury Randstad mezi bezmála 5000 respondenty. Zhruba třetina firem dnes nabízí zaměstnancům hybridní model docházky. Některé podniky nechávají rozhodnutí přímo na zaměstnancích a nechávají je sestavit si vlastní pracovní rozvrh. „Na západě zaměstnanci home office vyžadují, Česko se posunulo díky pandemii,“ říká Petr Douda ze společnosti Randstad. Praha 14:20 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Většina firem už home office nabízí, takže jsme skoro na stejné úrovni jako západní Evropa,“ říká Petr Douda ze společnosti Randstad (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Co ukázala pandemie koronaviru, kdy řada lidí přešla na home office? Dá se takto pracovat dlouhodobě, nebo to přináší spíš více překážek než užitku?

„Dnes kandidáti hodně chtějí flexibilitu. Některé firmy se snaží nalákat zaměstnance zpět do kanceláře," říká Petr Douda ze společnosti Randstad.

My jsme si v pandemii museli zvyknout ze dne na den pracovat z domova. Ale už jsou firmy, které křičí nebo říkají, že jim to přináší určité překážky ve smyslu takovém, že lidé se nepotkávají na pracovišti až tak často. Třeba v kuchyňce, u kávy a nevznikají tak nové nápady a nová řešení.

To může některé firmy brzdit v růstu a rozvoji. Druhá otázka je, co to udělá s námi zaměstnanci. Jsme zvyklí pracovat ve skupině a být ve skupinách, a takto se izolujeme na home officech.

Jak důležitou roli hraje u pracovníků možnost dělat odkudkoliv? Je ta pracovní flexibilita zásadní, například když někdo hledá práci v současnosti?

Ano, přesně tak. Dnes kandidáti hodně chtějí flexibilitu. Vidíme, že pokud jim firmy berou flexibilitu a nutí je zpátky do kanceláří, tak se poohlížejí po nové práci, kde je flexibilita nabízena. Jak už bylo řečeno, dneska vlastně kandidáti považují home office za standard. Už se neptají, jestli ho firma nabízí. Rovnou se ptají, kolik dní dostanou v týdnu nebo měsíci.

Osvědčil se model, řekněme mixování, kdy část týdne lidé pracují z domova, část týdne v kanceláři s ostatními?

Zatím to vypadá, že ano, ale otázka je, co to udělá do budoucnosti. Zatím nemáme žádné studie, jak to na nás působí, jak to působí na ty firmy a tak dále. Některé firmy, které jsou našimi klienty, už se nás ptají, jestli máme nějaké průzkumy. Zatím ještě žádné nemáme. Myslím si, že je na to brzy. Tak za rok uvidíme, co to přinese.

Máte aspoň představu, jaké by z toho mohly plynout problémy? Oba způsoby práce zřejmě mají své benefity. Tak když se to zkombinuje, teoreticky by to mělo být dobré.

Pro někoho je dobré pracovat z domova. Má tam klid na práci, může se soustředit a tak dále. Druhá otázka je, co to udělá s vámi, protože dneska samozřejmě chceme nějakou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Když pracujete z domova, tak můžete pracovat více hodin a můžete být blíž vyhoření z práce.

Další otázka je, jestli se řeší i kybernetická bezpečnost? Lidé vlastně na home officech pracují ve svých nezabezpečených sítích a může dojít třeba k úniku dat.

Počet home officů klesá

Oproti loňsku přesto počet lidí pracujících z domova poklesl. Byl to pokles výrazný?

V loňském roce, jsme dělali průzkum na začátku roku, a zhruba 40 procent lidí pracovalo z domova. Dnes je to zhruba 28 procent. Samozřejmě tam pokles je. Je to i tím, že odpadla určitá covidová pravidla, která nutila firmy posílat více zaměstnance na home office.

Takže snížení počtu home officů jde spíš od zaměstnavatele, než že by zaměstnanci trvali na tom, že se chtějí vrátit do kanceláře?

Přesně tak. Některé firmy se snaží nalákat zaměstnance zpět do kanceláře. Třeba různými benefity, typu dárečky, grilovačky ve firmě nebo snídaně, které nalákají zpět do kanceláře.

Jak si Česko stojí v možnosti pracovat na dálku v rámci Evropy?

My jsme se v tomto hodně posunuli v rámci pandemie. Před ní to bylo téma, jestli nabízet, nebo nenabízet zaměstnancům home office. Vlastně to covid velmi rychle posunul. To znamená, že většina firem už to nabízí, takže jsme skoro na stejné úrovni jako západní Evropa.

Akorát tady, podle našeho průzkumu, není ještě takový tlak ze strany zaměstnanců na flexibilitu. Na západě je samozřejmě větší a zaměstnanci to vyžadují, ale myslím, že to je otázka času.