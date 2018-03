11. 4. 2017 | ČTK, Jiří Svatoš, pj |Zprávy z domova

Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) oznámil, že odstupuje z funkce. Oficiálně ji složí na nejbližším zastupitelstvu. Řekl to novinářům. Oznámil to den po rozpadu koalice v Jihočeském kraji. Dodal ale, že sociální demokracie zkusí domluvit vznik nové koalice - měly by ji tvořit kromě ČSSD hnutí Jihočeši 2012, koalice Pro Jižní Čechy a KDU-ČSL.