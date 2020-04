Lidé mohou v odůvodněných případech vycestovat z Česka. Mění se i pravidla pro pendlery

Češi mohou od úterý v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Do ciziny mohou jet například z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu. Hranice ale zůstávají kvůli šíření koronaviru i nadále uzavřené a zákaz vstupu cizinců trvá. Podrobnosti o výjimkách zveřejnilo ministerstvo vnitra na svých webových stránkách. Praha 8:10 14. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie bude i nadále všechny osoby při výjezdu i návratu evidovat | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Policie všechny osoby při výjezdu i návratu zaeviduje. Lidé, kteří překročí české hranice, budou muset až na výjimky do povinné čtrnáctidenní karantény.

Policisté během víkendu řešili více přestupků proti opatřením, ubylo naopak dopravních nehod Číst článek

Výjimku mají lidé, kteří vycestují na dobu kratší než 24 hodin, a to v případech, kdy půjde o zaměstnance záchranných složek, kteří museli zasahovat v sousedním státě, nebo zemědělce, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země. Do karantény nebudou muset ani občané, kteří musejí za hranice jet k lékaři, k veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu, uvádí internetové stránky ministerstva.

Pravidla se od úterý mění i pro takzvané pendlery. Vrátit do České republiky se mohou po 14 dnech práce v cizině, následná dvoutýdenní preventivní karanténa zůstává. Doposud museli v zahraničí zůstávat minimálně tři týdny. Výjimku z tohoto pravidla mají zaměstnanci ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaného záchranného systému. Nově k nim přibyli pracovníci kritické infrastruktury. Vnitro upozorňuje, že pracovníci musí sledovat pravidla v ostatních zemích, aby věděli, zda přicestování umožňují.

První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.

64027