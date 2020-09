‚Nepřípustné, znepokojující.‘ Změny v inkluzi vadí vládnímu výbor i radě osob se zdravotním postižením

Navrhované zrušení nároku školáků s fyzickým postižením či chronickou nemocí na pomoc asistenta při výuce by vedlo k porušení práv dětí. Záměr by nebyl ani v souladu s mezinárodními závazky Česka. Uvedl to vládní výbor pro práva dítěte. Návrh vyhlášky se změnami ve vzdělávání dětí se znevýhodněním ostře kritizovala i Národní rada osob se zdravotním postižením. Podle ní je chystaná úprava nepřijatelná.

Praha 19:35 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít