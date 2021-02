Rekonstrukce jednání mezi Babišem a hejtmany: premiér s návrhy nepřišel, vládu zachránil Blatný

Moderátor. Taková role během víkendové schůze vlády a hejtmanů připadla na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Podle šéfů krajů se právě šéf resortu zdravotnictví zasloužil o to, že nakonec hejtmani kývli na prodloužení nouzového stavu o další dva týdny. „Je to z velké části úspěch ministra zdravotnictví,“ přiznává pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD). Server iROZHLAS.cz přináší rekonstrukci klíčových jednání o budoucnosti země. Praha 7:05 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když Andreji Babišovi (ANO) jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) vmetl, že za současnou mizernou situaci může jeho vláda, zapomněl premiér na to, že se takticky držel v pozadí, a neudržel se. Hejtmana obvinil, že se chová jako poslanec.

Podle svědků šlo ale prakticky o jediný dusný moment během dlouhých čtrnácti hodin, kdy se rozhodovalo o tom, jak bude Česko dál čelit koronavirové pandemii.

Hlavní postavou úmorného třídenního jednání mezi vládou a hejtmany totiž nebyl premiér Babiš, jak se rád prezentuje před voliči. Zásadní roli zastal ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Právě on měl podle představitelů krajů lví podíl na tom, že vláda nakonec dosáhla svého a vyhlásila na žádost hejtmanů nový nouzový stav, který plynule navázal na ten, jenž v neděli končil. Šéf asi nejsledovanějšího resortu současnosti se podle hejtmanů snažil problémy věcně řešit a tišil emoce na obou stranách barikády.

Pátek: pětihodinové jednání o ničem

Poprvé se hejtmani s vládou spojili ve čtvrtek. Po dvouhodinové předehře přišla pauza a ostré jednání začalo v pátek odpoledne. Premiér Babiš chtěl od hejtmanů slyšet, zda o prodloužení nouzového stavu požádají, či nikoli. Oni zase chtěli vědět, jak bude případný nový nouzový stav vypadat.

A nikdo se nakonec nedozvěděl nic, během pěti hodin totiž nepřišel žádný posun. „Byla to patová situace. Pan premiér se k tomu stavěl tak, že my hejtmané vládu o něco žádáme. Za mě to byla ztráta času,“ popisuje pro iROZHLAS.cz středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Informace přinesl alespoň ministr zdravotnictví Blatný. Ten měl připravenou analýzu rizik, která by přineslo případné uvolnění opatření.

„Měl sepsané, která opatření bude vláda schopna posunout po nouzovém stavu, a která ne,“ podotýká jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Do jednání šli hejtmani se třemi hlavními požadavky – aby se žáci mohli začít připravovat na návrat do škol, aby se mohly s přesně danými podmínkami zprovoznit obchody a služby a hlavně aby opatření nepřinesla další problémy.

Druhá strana ale podle hejtmanů nic konkrétního nenabídla. „Říkali, ať zažádáme o nouzový stav. ‚Zažádáte o nouzový stav? Čekáme, jestli zažádáte o nouzový stav‘,“ tlačili zástupci kabinetu podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj). Ten by už podle svých slov znova pro prodloužení nouzového stavu nehlasoval.

Sobota: neslevíme (dalších 5 hodin)

V sobotu večer se hejtmani s premiérem sešli znovu, přišla ale studená sprcha. Vláda totiž hejtmanům hned z kraje řekla, že není ochotná z ničeho slevit, žádná konkrétní řešení premiér Babiš ani další představitelé vlády nepřinesli. Argumentovali hlavně tím, že například uvolnění opatření nedovoluje epidemiologická situace.

A premiér Babiš změnil taktiku. Oproti pátku se stáhl a nechal úřadovat hlavně ministra Blatného. „V pátek do toho vstupoval hodně, v sobotu výrazně méně. Jediné emotivní vystoupení bylo na kolegu Grolicha,“ upozorňuje Martin Netolický (ČSSD), hejtman Pardubického kraje.

O co šlo? Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) zkritizoval vládu za nezvládnutí epidemie. A to se premiérovi nelíbilo.

„Řekl jsem, že situace, ve které jsme, je odpovědnost vlády. Že nemá dojednané prodloužení nouzového stavu a stále je tu ta situace, která nouzový stav vyžaduje. A že tu nemáme pandemický zákon a podobně. Že věci, které tady řešíme, se měly řešit už dávno,“ popisuje Grolich. Reakce premiéra? „Zkritizoval mě, že jednám jako ve sněmovně,“ líčí jihomoravský hejtman.

Šéfové krajů si na sobotní asi pětihodinové setkání připravili seznam opatření, která podle nich nedávají smysl. K nim měli i komentáře.

Neděle: vyřešeno (dvouhodinové jednání)

Spor o to, jak se bude v novém nouzovém stavu rozvolňovat, museli nakonec rozseknout hygienici. V neděli si tak museli nařídit hodně časného budíka, už v 8 měli být nastoupení na konferenci s ministrem zdravotnictví.

Sobotní návrhy z hejtmanských dílen se jim ale nelíbily. „Nedoporučili z jejich pohledu výrazné rozvolnění s tím, že rozhodnutí k rozvolňování by mělo padnout v horizontu týdne. Hlavním kritériem bude dostupnost lůžek intenzivní péče,“ tvrdí hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V neděli, kdy se jednalo další dvě hodiny, byl opět hlavním hráčem šéf resortu zdravotnictví. „Všechno jsme řešili s ministrem Blatným. Dohodli jsme se na tom, co je a není možné udělat. Bavili jsme se dál o tom, jak dál nastavit jednání,“ vysvětluje Grolich.

Blatného zásadní roli „moderátora“ vypíchl i Netolický. „Pokud jednání skončilo nějakou dohodou, tak je to z velké části úspěch ministra zdravotnictví, protože ten odvedl opravdu velký kus práce,“ míní.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel získat i reakci premiéra Babiše, ten však nezareagoval.

Výsledkem jednání bylo vedle opětovného vyhlášení nouzového stavu zrušení omezení úředních hodin, ostatní opatření vláda ponechala v platnosti.

Součástí dohody mezi kabinetem a hejtmany je i setkání premiéra s opozicí, které je svolané na úterní odpoledne. Babiš se bude politiky snažit přesvědčit, aby hlasovali pro prodloužení nouzového stavu. „Budeme znovu vyjednávat, za 14 dnů si to zopakujeme, uvidíme, jak se k tomu postaví opozice, jestli budou tentokrát vyjednávat v zájmu občanů a jejich zdraví,“ prohlásil ovšem Babiš v neděli.