Vláda prodloužila na žádost hejtmanů nouzový stav. Trvat má od nedělní půlnoci do 28. února

Vláda v neděli na základě žádosti hejtmanů vyhlásila na 14 dní v celé České republice nouzový stav kvůli epidemii covidu-19. Nový stav nouze potrvá do 28. února. Začne o nedělní půlnoci a naváže tak na dosavadní nouzový stav, který ve stejnou dobu skončí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu uvedl, že podle analýzy kabinetu je postup v souladu s Ústavou. Podle některých právníků či šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však Ústavu a Sněmovnu obchází. Praha 16:27 14. 2. 2021 (Aktualizováno: 17:13 14. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda schválila prodloužení nouzového stavu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Všichni hejtmani, včetně pražského primátora, požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu na území svého kraje po dopoledním jednání s ministry. Po čtvrtečním nesouhlasu sněmovny s prodloužením dosavadního stavu nouze to podle Babiše byl jediný způsob, jak zachovat dostatečná opatření proti covidu-19. Kabinet plánuje o další podobě boje s epidemií jednat s opozicí. Hejtmani i zástupci sněmovních stran mají k řadě opatření výhrady.

Hejtmani požadují po vládě změnu v některých opatřeních. Rozšířit by se měly úřední hodiny na úřadech, především by se ale od 1. března měly začít vracet děti do škol. Chtějí být také informování o pravidlech pro uvolňování v obchodech a službách.

Otevření malých obchodů vnímáme jako zásadní, říká Mauritzová. Vyjmenovala i další požadavky na vládu Číst článek

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová (ODS) v neděli v rozhovoru pro Radiožurnál řekla, že chtějí, aby s nimi vláda každý týden vyhodnocovala epidemiologickou situaci a připravila harmonogram jednotlivých opatřeních.

Další podmínkou bylo i jednání vlády Andreje Babiše s opozicí. „Pan premiér by se měl sejít s opozicí v úterý a měl by s ní projednat tyto naše návrhy. I proto jsme rozhodli, že tu žádost o nouzový stav dáme na 14 dní,“ řekla Radiožurnálu Mauritzová.

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) poděkovala Asociaci krajů za věcnou diskusi. „Vedla k našemu společnému cíli. Tím není nic menšího, než ochrana zdraví nás všech. Hejtmani jsou lidem blíž než opoziční poslanci v malostranských palácích,“ uvedla na twitteru.

Alena Schillerová

@alenaschillerov Vláda schválila žádost hejtmanů a primátora Prahy o vyhlášení nouz. stavu. Děkuji Asociaci krajů za věcnou diskuzi, která vedla k našemu společnému cíli. Tím není nic menšího, než ochrana zdraví nás všech. Hejtmani jsou lidem blíž, než opoziční poslanci v malostranských palácích. 4 29

S postupem, kdy hejtmani požádají o vyhlášení nouzového stavu za situace, kdy ho poslanci ve čtvrtek odmítli potvrdit, nesouhlasí šéf Senátu Miloš Vystrčil. V Ústavě je podle něj jasně stanovená odpovědnost vlády sněmovně a bezprostřední vyhlášení obdobného nouzového stavu by tak v situaci, kdy jeho pokračování odmítla, porušilo její kontrolní funkci.

Žádost vlády o prodloužení nouzového stavu oproti předchozím případům nepodpořila KSČM, kabinet poté nenašel shodu ani s žádnou jinou z opozičních stran.

Na trvání nouzového stavu je navázána většina opatření vlády proti covidu-19, bez jeho trvání by musel kabinet restrikce vyhlásit podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. Podle ministrů by však taková pravidla byla při současném vývoji epidemie nedostatečná. Hejtmani v neděli vyzvali vládu, aby urychleně projednala návrh nového pandemického zákona. Podle Babiše ho ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vládě předloží v pondělí.