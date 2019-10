Čech, který chtěl k Islámskému státu, dříve propuštěn nebude. Soudkyně není přesvědčená, že se napravil

Ústecký krajský soud definitivně zamítl předčasné propuštění Jana Silovského, který se chtěl přidat k organizaci Islámský stát. Informaci deník Právo našel v soudní databázi. Muž je odsouzen na šest let. Zkrácení trestu na polovinu už dříve odmítl okresní soud v Lounech. Soudkyně nebyla přesvědčená, že se Silovský, který má psychické problémy, dostatečně napravil. Ústí nad Labem 8:29 1. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Silovský - Čech, který se chtěl přidat k organizaci Islámský stát | Zdroj: čt24

Silovského zadržela na začátku února 2016 turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu. Tureckým policistům se muž přiznal, ti ho poslali zpět do Česka.

Silovský se doznal i českým vyšetřovatelům. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii džihádistů a že bude zabíjet lidi. Později ale Silovský zpochybnil, že se chtěl v Sýrii skutečně zapojit do bojových akcí takzvaného Islámského státu. U soudu řekl, že do Sýrie nejel zabíjet, ale nechat se zabít. Muž má psychické problémy.

Podle obžaloby z prosince 2016 hrozilo Silovskému za přípravu teroristického útoku až doživotí, státní zástupce ale v závěrečné řeči navrhl čin posuzovat podle nového doplnění trestního zákoníku jako podporu a propagaci terorismu, za což hrozilo tři až 12 let vězení.

Krajský soud v Plzni Silovskému v únoru uložil tři a čtvrt roku vězení. Odvolací Vrchní soud v Praze pak ale trest zpřísnil na šest let. Silovský se pak dovolal k nejvyššímu soudu, který ale jeho žádost zamítl. Silovského blízcí verdikt považují za příliš přísný.