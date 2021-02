V sobotu proběhla zádušní mše za zesnulého Jana Sokola, kvůli opatřením se jí zúčastnila jen rodina

Se zesnulým filozofem, pedagogem, signatářem Charty 77, někdejším poslancem a ministrem školství Janem Sokolem se rodina rozloučila v sobotu odpoledne. Zádušní mše se v bazilice svaté Markéty v Praze na Břevnově konala kvůli vládním epidemickým opatřením pouze pro omezený počet členů rodiny. Přenos bylo možné sledovat on-line. Praha 11:11 21. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rodina na facebooku uvedla, že jakmile to podmínky dovolí, pozve všechny na uložení urny do rodinného hrobu na břevnovském hřbitově. Sokol zemřel tento týden ve věku 84 let.

Sokol patřil k intelektuálům křesťanského zaměření, přednášel na tuzemských i zahraničních univerzitách, v roce 2003 neúspěšně kandidoval na českého prezidenta proti Václavu Klausovi.

Spolupracovníci a přátelé Sokola i někteří politici na jeho osobnosti ocenili pevné postoje, byť mohly být politicky rozdílné, důraz na etiku, lidskost a občanskou statečnost. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský k úmrtí svého přítele připomněl, že mu blízcí přezdívali Anděl míru. To pro jeho schopnost spojovat lidi různých názorů, ale stejného charakteru.

V 90. letech stál Sokol u zrodu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a v posledních letech se rád věnoval i české verzi Wikipedie, kde opravoval hesla z oborů sobě blízkých. Wikipedie úmrtí Sokola tento týden připomínala černou stužkou ve svém logu. Sokol studoval matematiku, do roku 1990 se živil jako programátor. Zabýval se křesťanskou filozofií, jeho tchánem byl filozof Jan Patočka.

Překladatel, autor i politik

Spolupracoval na ekumenickém překladu bible, přeložil řadu zejména filozofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V 70. letech vedl různé bytové semináře, například o Friedrichu Nietzschem. Podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabýval se hlavně filozofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí.

Po listopadu 1989 se zapojil do politiky a v červnu 1990 byl za Občanské fórum zvolen do Federálního shromáždění. Poslancem byl dva roky, ve vládě Josefa Tošovského byl v roce 1998 ministrem školství. Později se věnoval akademické dráze, k politickému angažmá se nakrátko vrátil začátkem roku 2003, když se stal kandidátem vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU pro třetí pokus o zvolení hlavy státu. Ve třetím kole tehdy zvítězil Václav Klaus.

Byl držitelem Řádu čestné legie Francouzské republiky v hodnosti důstojníka, v roce 2016 dostal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Lidé mohou mohou psát kondolence k úmrtí Jana Sokola do knihy, která je přístupná do středy 24. února v budově Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Přístup je možný každý den od 8:00 do 20:00. Mohou také zapálit svíčku v prostoru před budovou fakulty. Nutné je dodržovat protiepidemická opatření a rozestupy.