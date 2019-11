Zemřel Jan Stráský, poslední premiér Československa a exšéf Národního parku Šumava. Bylo mu 78 let

Ve věku 78 let zemřel poslední československý premiér Jan Stráský, bylo mu 78 let. Jako první o tom ve středu informoval Deník. Radiožurnálu to potvrdil Mojmír Nováček z Klubu českých turistů, kterému Stráský předsedal osm let.

