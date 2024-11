Řehka: Rusko stupňuje útočnou politiku vůči Ukrajině i západnímu světu. Česká armáda potřebuje víc lidí

Rusko stupňuje útočnou politiku vůči Ukrajině a západnímu světu. Buduje koalici, na které se podílí Írán, podporuje ji Čína, a dokonce se fyzicky přidala i armáda KLDR. Na zahájení velitelského shromáždění to v úterý řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Zdůraznil, že česká armáda potřebuje víc lidí. Česko podle něj stojí před zásadním úkolem připravit se na nové závazky kolektivní obrany. Považuje to za prioritu, změny budou revoluční. Praha 10:57 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Válka na Ukrajině je podle Karla Řehky varovným signálem pro všechny. „Vidíme na vlastní oči, jak je důležitá vlastní obranyschopnost a odolnost. Vojáci i civilisté na Ukrajině denně čelí tvrdé realitě, kterou si neumíme představit, přesto vzdorují a bojují,“ uvedl k více než 1000 dní trvajícímu konfliktu.

Přibližně 11 tisíc severokorejských vojáků Moskva zapojila do bojů s ukrajinskými silami, které ovládají od srpna část ruské Kurské oblasti. Jihokorejská tajná služba minulý týden uvedla, že KLDR nedávno do Ruska dodala také samohybná děla ráže 170 milimetrů a raketomety ráže 240 milimetrů.

„Je načase, abychom sami čelili otázce, jak jsme odolní a jaká je naše strategická zranitelnost. Jako vojáci se musíme ptát na otázky, jako máme dostatečné zásoby? Skladovací prostory? Zajištěné dodavatelské řetězce, na které se můžeme spolehnout v krizových situacích? Pokud ne, pak jsme na potenciální krize připraveni jen napůl,“ podotkl.

„Pokračuje také konflikt na Blízkém východě. Čína stále více zasahuje do světového řádu. Tohle není čas pro pasivitu. Je to chvíle, kdy musíme jednat a ukázat, že to myslíme vážně,“ dodal šéf české armády.

Více vojáků

Armáda potřebuje víc lidí, uvedl také Řehka. Odhady podle něj hovoří o 37 500 vojáků z povolání, Koncepce výstavby armády ČR stanovuje hranici 30 tisíc, realita je zhruba 24 tisíc. Česko podle šéfa armády stojí také před zásadním úkolem připravit se na nové závazky kolektivní obrany. Považuje to za prioritu, změny budou revoluční.

Česko podle Řehky nemá dost vojáků z povolání ani v aktivní záloze. „Tento problém už má opravdu strategický rozměr,“ prohlásil.

Zájemců o službu je podle něj ročně zhruba 7000, armáda ale nabere nepatrný zlomek z nich. „Proces náboru je zoufale pomalý a odrazující,“ podotkl. Náborem se podle Řehky sotva pokrývají odchody, v tomto roce se možná nepodaří ani to. Nábor trvá až osm měsíců, kritizoval.

Naplněnost některých útvarů považuje náčelník generálního štábu za kritickou, zejména u bojových jednotek, což má přímý vliv na jejich bojeschopnost. „Nechám za armádu vypracovat návrh akčního plánu náboru a stabilizace personálu formou vojenského doporučení, který navrhne konkrétní opatření v čase a na různých úrovních,“ nastínil Řehka.

Opatření podle něj možná budou radikální. Služba v armádě musí být atraktivní a na trhu práce konkurenceschopná, míní. Armáda nyní podle Řehky směřuje ke stavu, kdy bude mít novou techniku, ale nebude ji mít kdo obsluhovat.

‚Hrozby jsou přímo před námi‘

Příští rok ministři obrany zemí Severoatlantické aliance (NATO) schválí nové cíle výstavby obranných schopností. Podle Řehky přinesou zásadní změny v kvalitě i rozsahu. „Česká republika stojí před zásadním úkolem, připravit se na nové závazky kolektivní obrany. To je naše výzva a priorita. Nebojím se říct, že změny budou skutečně revoluční,“ podotkl.

Filozofie tvorby cílů výstavby armád se podle Řehky změnila v celé Alianci, nyní se klade důraz na přímou reakci na konkrétní hrozby, nikoli na teorii či na splnění formálních požadavků. „Jde o skutečnou připravenost na rizika, ze kterých se může stát realita,“ uvedl.

„Hrozby nejsou pouze teoretické nebo někde tisíce kilometrů daleko od nás. Jsou přímo před námi a vidíme je každý den, díváme se jim přímo do tváře,“ řekl. Aliance na to reaguje rozvojem protivzdušné obrany ve všech směrech či schopností likvidovat staré tradiční zbraně, ale i nové, jako jsou hypersonické střely nebo bezpilotní letouny.

Nové alianční cíle se podle Řehky v mnohém shodují s českými prioritami, ať už jde o protivzdušnou obranu, logistiku či podporu nasaditelných sil. „Nové cíle nejsou zaměřeny jen na těžkou brigádu, která se hodně veřejně skloňuje, ale na všechny bojové jednotky,“ podotkl.

České vojáky podle něj čeká častější cvičení s většími jednotkami. Armáda podle Řehky bude muset také přepracovat koncepci výstavby armády.

Modernizace armády podle jejího šéfa probíhá v nejrychlejším možném tempu, nicméně ani to nestačí. Rusko podle něj přešlo minimálně částečně na válečnou ekonomiku a hrozby se vyvíjí příliš rychle. Vzhledem k vnitřnímu dluhu, nedostatku materiálu na trhu, vyšším cenám či vzrůstajícím nárokům nebude podle Řehky přezbrojení hladké.

Česko by letos mělo poprvé vydat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. Deficit z minulosti ale podle náčelníka generálního štábu činí zhruba 618 miliard korun. Zdůraznil však, že si uvědomuje nárůst zdrojů v poslední době.