Černochová zakázala Řehkovi, aby založil účet náčelníka generálního štábu armády na sociální síti X

Šéf armády Karel Řehka chtěl založit oficiální profil náčelníka generálního štábu na sociální síti X. To mu ale zakázala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Oba argumentují snahou o lepší komunikaci. Vyplývá to z korespondence, kterou získal Radiožurnál. Následně začal Řehka využívat osobní účet na síti. Na návrh poslance Pavla Růžičky (ANO) projedná „koordinaci komunikace“ mezi ministerstvem a armádou sněmovní výbor pro obranu. Původní zpráva Praha 5:00 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Oslovovat vojáky i veřejnost napřímo nebo sdílet svůj osobní pohled. S takovým záměrem chtěl Karel Řehka v polovině dubna založit oficiální účet náčelníka generálního štábu na sociální síti X, dříve známé jako Twitter.

Jenže s tím nesouhlasila ministryně obrany Jana Černochová (ODS), podle které by to bylo „v rozporu se snahou zamezit tříštění a rozmělňování komunikace resortu ministerstva obrany a Armády České republiky“. Vyplývá to oficiální korespondence, kterou mají Radiožurnál a iROZHLAS.cz k dispozici.

Česko by mohlo letos vycvičit 4000 Ukrajinců, říká Černochová. Instruktory přímo Kyjevu nepošle Číst článek

„To je pravda, to mohu potvrdit,“ řekl šéf armády na dotaz Radiožurnálu, zda ministryně založení oficiálního profilu na síti zakázala.

„Měli jsme záměr založit formální, oficiální účet, který nebude vázaný na jméno, ale na tu funkci. Od začátku, co jsem na své pozici, mi bylo mými lidmi na komunikaci doporučováno, abych takovýto účet měl. Původně jsem se rozhodl to nedělat z časových důvodů. Nicméně i vzhledem k tomu, jak si průběžně vyhodnocujeme informační prostředí, co se v něm děje, jak je vnímána armáda a podobně, tak jsme dospěli k tomu, že by bylo dobré to udělat,“ popsal.

Černochová na zaslané dotazy nereagovala. „Gestorem komunikace resortu ministerstva obrany je podle rozkazu ministra č. 17 z roku 2005 odbor komunikace. Ten proto koordinuje veškeré výstupu a sdělení vůči veřejnosti a médiím,“ napsal mluvčí ministerstva David Polák.

Nicméně ze zmiňované korespondence vyplývá, že právě obraz armády v očích veřejnosti je důvodem, proč Černochová nesouhlasí se založením dalšího oficiálního účtu na sociální síti.

„Zároveň podotýkám, že ze strany vedení ministerstva obrany a Armády České republiky jsou opakovaně a stále častěji řešeny případy problematické individuální komunikace některých příslušníků armády. (...) Tím nechci cokoliv předjímat k obsahu zamýšleného účtu,“ píše Černochová.

Transparentnost ohrožuje úkoly ministerstva Server iROZHLAS.cz pořádal o komunikaci mezi ministryní a náčelníkem generálního štábu oficiální cestou podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo odmítlo vyhovět s argumentem, že „plní řadu úkolů, pro jejichž úspěšné zajištění je nezbytná komunikace s veřejností. Neposkytnutí požadované informace související s komunikační strategií ministerstva dovoluje, aby komunikace ministerstva byla efektivní, zacílená, jednotná a vedla k svému účelu.“

Ministerstvo obrany, armáda i jejich odbory a útvary mají několik účtů na různých sociálních sítích. Například je to Odbor pro válečné veterány a válečné hroby, Příprava občanů k obraně státu, Do armády, Vojenská policie, Velitelství výcviku-Vojenská akademie, CPSS – Centrum podpory speciálních sil nebo 102. průzkumný prapor a další.

Zároveň na nich vystupují i někteří vojáci. Na dotaz, zda ministerstvo přistoupí k omezování jejich profilů na sociálních sítích, ministryně také neodpověděla.

Nejde o první neshody mezi Černochovu a Řehkou. Už loni Radiožurnál a iROZHLAS.cz popsaly jejich spory, které musel urovnávat premiér Petr Fiala (ODS).

Soukromé a oficiální

Při srovnání se zahraničím není Řehkův nápad na oficiální profil neobvyklý. Má ho třeba šéf amerických ozbrojených sil, ale také náčelníci generálních štábů finské, kanadské, britské, lotyšské, nizozemské a německé armády nebo také nejvýše postavený voják v NATO, tedy předseda aliančního vojenského výboru.

„Dnes na sociálních sítích vidíme, že tam komunikují organizace, o kterých jsme dřív vůbec nevěděli. Je to běžně třeba u velvyslanectví, ale například třeba i Bezpečnostní informační služba,“ doplňuje Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity.

A nejde jen o organizace, ale také o jejich vrcholné představitele. „V komunikaci organizací vidíme obrovský posun směrem k neformálnosti. Takže častokrát vidíme ředitele nebo ředitelky nebo představitelé organizací, jak mluví nejenom o tom, co dělají v práci, ale třeba ukazují i něco ze svých koníčků, ze svého soukromí,“ říká Hejlová.



Cestou soukromého účtu na síti X, na kterém byl dříve aktivní jen minimálně, se nakonec rozhodl jít i Řehka. Od letošního 20. dubna tam se svými sledujícími sdílí jak fotky z pracovních akcí, tak ze svých běžeckých tréninků a nejnověji také videa.

„Nevidím tam žádný přešlap a i z marketingového pohledu mi to přijde zcela normální,“ říká k tomu Hejlová, ale dodává, že obecně si všichni zaměstnanci, kteří vystupují na sociálních sítích, musí uvědomovat, že je lidé budou sledovat a posuzovat právě jako zaměstnance dané organizace nebo instituce, a nikoliv jenom jako soukromé osoby.

„Jejich soukromý názor se automaticky stává veřejným a je neoddělitelně spjatý s tou institucí,“ upozorňuje Hejlová.

Nejasná linie mezi soukromým a oficiálním je něco, co vadí poslanci Pavlu Růžičkovi (ANO), na jehož návrh v úterý sněmovní výbor pro obranu projedná bod s názvem „Informace ministerstva obrany ke způsobu koordinované komunikace s Generálním štábem Armády České republiky“.

„Tento bod je tam zařazený, protože některá vyjádření, která jdou na komunikačním kanálu armády a na komunikačním kanálu obrany se mnohdy rozcházejí, a teď si náčelník generálního štábu udělal svůj twitter, tak se chci ptát, jakým způsobem je to koordinované. A jestli si musí zvolit svůj kanál, protože ho tam nepouští, nebo z jakého důvodu?“ popsal Růžička Radiožurnálu, proč by se podle něj měli celou věc řešit poslanci.

„Připadá mi divné, když náčelník generálního štábu v tričku soukromé společnosti přednáší své dojmy vojákům. To mě docela zaráží,“ vyjmenoval konkrétní příklad videa, ve kterém má Řehka na sobě triko s logem projektu Drony Nemesis, kterému dal záštitu.