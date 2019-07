Foldynův asistent vyzývá k zastavení migrace pomocí kulometů. ‚Je to jeho věc,‘ říká poslanec

Michal Kraft, asistent poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD), v článku publikovaném na webu České společnosti pro civilizační studia nabádal k zastavení migrace do Evropy pomocí střelby z kulometů nebo deportaci lidí z kontinentu – klidně i pomocí násilí, zjistil Deník N. „Je to můj známý a celou řadu věcí s ním diskutuji, má zajímavé postoje, samozřejmě s některými věcmi nesouhlasím,“ říká Foldyna. Praha 23:41 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Foldyna | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Foldynův asistent, vystupující pod jménem Walter Kraft, v článku publikovaném na webu založeném sociologem Petrem Hamplem dále vyzývá třeba k perzekuci příslušníků „invazní kultury“ či „invazního etnika“.

„Prvním krokem musí být okamžité zastavení imigrace. (...) S několika helikoptérami a rychlými čluny vyzbrojenými kulomety a kamerami jde o misi, která by trvala řádově týdny, maximálně měsíce, navíc se zanedbatelným rozpočtem.“ Michal Kraft v článku (asistent poslance Jaroslava Foldyny)

Mezi dalšími členy spolku jsou například bývalý eurposlanec Jan Keller (ČSSD), člen Rady ČTK Petr Žantovský nebo kandidát na členství v téže radě navržený hnutím SPD Michal Semín.

V reakci na dotazy Deníku N Kraft opakovaně řekl, že si za článkem stojí. „Ptáte se na to, zda texty, které píši, myslím vážně. Odpověď zní, že své texty myslím vážně, a to přesně tak, jak jsou formulovány mnou, nikoli někým jiným,“ odpověděl na doplňující dotazy, například zda by občan České republiky původem ze Sýrie měl být násilně deportován, i když se nedopustil protiprávního jednání.

„Druhým, respektive souběžně probíhajícím, krokem musí být okamžitá deportace všech příslušníků invazní kultury zpět do zemí jejich původu, nebo kamkoli jinam. (...) Toto opatření se bude týkat celého invazního etnika bez ohledu na státní občanství a dá se tak přirovnat k situaci po 2. světové válce a realizaci Benešových dekretů.“ Michal Kraft v článku (asistent poslance Jaroslava Foldyny)

Článek silně dehumanizuje muslimy a imigranty, řekl deníku expert na extremismus z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Jan Charvát. Dehumanizace je podle něj základem všech teroristických skupin.

„Jde o další z textů, který posouvá veřejnou debatu od racionality směrem k demagogii a legitimizaci násilí,“ dodává Charvát.

Foldyna slovům svého poslaneckého asistenta o deportaci občanů EU nebo dokonce Česka nerozumí. Nesouhlasí ani se střílením na lodě z kulometů. „Střílet ty lidi, to ne. Odvézt, potopit loď a zavřít posádku, to určitě,“ uvedl pro deník Foldyna.

Poslanec nevidí důvod věc více řešit. „Nevadí mi to, je to jeho věc, já to nepíšu.“