Vláda odvolala zmocněnce pro jádro Míla. Kritizoval postup ministerstva průmyslu

Ve funkci vládního zmocněnce pro jádro končí Jaroslav Míl. Jeho odvolání navrhl ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Vláda návrh schválila. Radiožurnálu to potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Míl v poslední době kritizoval kroky ministerstva průmyslu a obchodu při přípravě tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Ve funkci by měl skončit k 30. březnu. Blesková zpráva Praha 16:56 29. 3. 2021 (Aktualizováno: 17:50 29. 3. 2021)

Důvodem odvolání je podle ministerstva průmyslu a obchodu absence bezpečnostního osvědčení. Radiožurnál má návrh odvolání k dispozici.

„Důvodem je zejména absence patřičného bezpečnostního osvědčení fyzické osoby, které se ukázalo být podmínkou pro výkon funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku. Dále opakovaného překročení mandátu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, které spočívá zejména v koordinační a odborné činnosti,“ stojí v dokumentu.

Ministr Havlíček zdůvodnil ukončení spolupráce chybějící bezpečnostní prověrkou a složitostí komunikace mezi expertní skupinou, která byla vytvořena pod zmocněncem Mílou a uřednickou skupinou ministerstva průmyslu a obchodu.

Povinnost mít bezpečnostní prověrku jakožto vládní zmocněnec Míla neměl, upřesnil později na tiskové konferenci Havlíček. Nicméně její absence komplikovala jednání. „Čas, aby si ji nechal udělat, měl.“ Nyní však na to „už nebyl čas“, protože vystavění bezpečnostní prověrky trvá měsíce, dodal.

‚ Čas dozrál ‘

„Současný personální stav pro výstavu nového jaderného bloku (elektrárny Dukovan) je s ohledem na chybějící bezpečnostní prověrky komplikovaný ve smyslu určité komunikace, kdy se prokázalo, že bez bezpečnostní prověrky je velmi složitá příprava jakéhokoliv dokumentu, jakýchkoliv výstupů. A proto jsme začali postupně převádět agendu vládního zmocněnce pro jádro a to pod úřad ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu posílení MPO a to tak, že za klíčová jednání budou lidé, kteří mají bezpečnostní prověrku, což bohužel pan Míl neměl,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Havlíček.

„Komunikace v posledních dnech tím, že byl zvlášť výbor, respektive zvláštní skupina pod vládním zmocněncem Mílem a současně speciální skupina pod ministerstvem průmyslu a obchodu, nefungovala dobře ta komunikace. My jsme několikrát upozorňovali na to, že ta komunikace není dobrá. Ve smyslu toho, že se nepotkávaly informace tak, jak by měly a současně se to projevilo v posledních dnech,“ vysvětlil šéf resortu.

Skupina vládního zmocněnce Míla by se měla postupně integrovat do již zmíněné skupiny ministerstva, Mílu vláda svým rozhodnutím odvolala z pozice. Podle Havlíčka je nyní potřeba intenzivně pracovat na přípravě výstavby a dvě paralelně vedle sebe pracující skupiny byly přežitek. „Čas dozrál na to, aby se to řešilo na klasické úřední cestě a to pod ministerstvem průmyslu a obchodu,“ dodal.

Jenže vládní zmocněnec pro jádro o žádných plánech na spojení expertních skupin ani o svém odvolání nevěděl. „Já to slyším poprvé, ani jsem nikde nazaslechnul žádné výtky k tomu jak pracuji. Pan premiér určitě nic neříkal a pan místopředseda Havlíček, se kterým jsem se viděl někdy uprostřed týdne, tak ten vyjadřoval v té době svoji spokojenost. Já jsem byl víceméně kritický k tomu postupu (vyjednávání o tendru na výstavbu bloku jaderné elektrárny Dukovany, pozn. red.) a bylo mi slíbeno, že se to během 14 dnů vyřeší a že tohle budeme projednávat,“ uvedl Míla pro Radiožurnál.

Míl byl zmocněncem od února 2019. V minulosti byl předsedou představenstva a generálním ředitel energetické společnosti ČEZ a prezidentem Svazu průmyslu a dopravy.

Jednání o dostavbě

Další postup ohledně stavby nového dukovanského bloku v pondělí probírala Bezpečnostní rada státu a následně vláda. Z vyjádření ministerstva průmyslu minulý týden vyplynulo, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce, společnost CGN. Zůstat by tak měli čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a ruský Rosatom. To vyvolalo kritiku opozice.

Bezpečnostní dotazník, který bude rozeslán zájemcům o stavbu bloku, vytvoří pracovní skupina zastřešená ministerstvem vnitra. Budou v ní zástupci všech tří tajných služeb, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) či ministerstva zahraničí. Potenciální zájemci, kteří dotazník převezmou, se budou muset zavázat, že jim tím nevznikají jakékoli nároky vůči České republice. Vláda to v pondělí vzala na vědomí.