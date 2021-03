Bartošek k tendru na Dukovany: Vláda lavíruje o Rusku a vypadá to, že si neváží bezpečnostních složek

Premiér Andrej Babiš (ANO) po kritice opozice svolal na pondělí jednání bezpečnostní rady státu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) totiž oznámil, že ČEZ začíná oslovovat uchazeče o dostavbu elektrárny a že je mezi nimi i Rusko, před kterým varují bezpečnostní složky. „Z jeho chování vyplývá, že jsou tu snahy Rosatom udržet ve hře,“ řekl Radiožurnálu poslanec a člen sněmovních výborů pro obranu a bezpečnost Jan Bartošek (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 10:20 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

V pátek jste začal kroky ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) řešit na plénu sněmovny. Co vám vadí?

Krok ze strany ministra Havlíčka je zcela nepochopitelný. Bylo jasně řečeno, jakým způsobem bude vláda postupovat. Mimo jiné – jestli napřímo říká, že osloví ruskou firmu Rosatom, tak je to obcházení nejen doporučení našich bezpečnostních složek včetně ministerstva vnitra a zahraničí nebo NÚKIBu (Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost – pozn. red.), ale i obcházení usnesení vlády.

Vláda dvakrát přijala a akceptovala to, že Rusko a Čína patří mezi dvě země, které by se neměly podílet na výstavbě jádra. Ministr Havlíček v rozporu s tímto usnesením obešel vládu a řekl, že firmu z Ruska osloví. To je podle mě zcela špatně.

Podle ministra Havlíčka se zatím nejedná o zahájení tendru na dostavbu Dukovan, a tedy nic s vládou probírat nemusel.

Z celého jeho chování jednoznačně vyplývá, že jsou tu snahy Rosatom udržet ve hře. Rusko neustále... je vidět, že z určitých kruhů je tady zájem Rusko udržet ve hře. Myslím, že jestliže dvakrát vláda řekla, že Rosatom nechce ve výstavbě jádra, a najednou by přišla i směrem k nim poptávka, tak si to jednoznačně bude Rosatom vykládat jako pozvání do hry.

O tom jsem pevně přesvědčen a do budoucna to může České republice velmi zkomplikovat její vyjednávací možnosti.

Signál do světa

Na druhou stranu proč by se tendru nemohla zúčastnit ruská společnost Rosatom, když podle ministra Havlíčka ji může stát kdykoli z výběrového řízení vyřadit?

Tak to úplně není. Alespoň co vím, když se jednalo s premiérem, tak říkal, že když se tendr rozjede, tak z toho mohou vyplývat i závazky, potažmo případná arbitráž. Nejsem právník, ale vycházím z toho, co říkal premiér se zástupci i opozičních stran. A to je to, co to celé komplikuje.

Jestliže budeme stavět jádro, tak se tady vytváří program na dalších dvacet let, tedy pět vlád, a je zcela nutné, aby tady byla shoda napříč politickým spektrem i v souladu s bezpečnostními složkami státu. Jestli tady je doporučení Čínu a Rusko nepouštět do stavby jádra, a to v podstatě v žádné podobě, tak jsem přesvědčen, že je zodpovědností vlády, která to myslí z bezpečností Česka dobře, se podle toho zachovat.

Protože – ještě jedna věc – signál, který dáváme do světa, že naše bezpečnostní složky dávají doporučení a vláda lavíruje tam a zpět a říká, chceme a nechceme, vypadá, že Česká republika si svých tajných služeb neváží a nedbá na jejich doporučení a to oslabuje její pozici.

Co teď čekáte po jednání bezpečnostní rady státu? Myslíte, že schůzka vaše obavy vyřeší?

Bavme se o tom, že může nastat několik scénářů. Ideální je takový, že skončí bezpečnostní rada státu, vystoupí premiér a řekne, že se vláda dohodla, že bude respektovat doporučení bezpečnostních služeb a Rusko a Čína se tendru nebudou účastnit. To nevím, jestli se stane.

Pro mě osobně bude výstup z bezpečnostní rady státu velmi očekáván. V okamžiku, kdy toto nezazní, tak to znamená, že i premiér lavíruje, zda Rusko do tendru pustí, nebo ne. A to je opět špatný signál. Jsem přesvědčen, že v tomto případě musí Česká republika mluvit jasnou řečí a není možné, aby kterýkoli ministr vlády obcházel její usnesení a jednal si po své ose. To je v podstatě nerespektování vlastního usnesení a je to znevažování pozice vlády.