‚Mám strašně práce.‘ Šaroch prolomil mlčení v kauze Čapí hnízdo, svůj překvapivý krok ale nevysvětlil

Vyjádření státního zástupce Jaroslava Šarocha, který dozoruje kauzu Čapí hnízdo, se od pondělního rána snažili získat snad všichni novináři. Muž, jenž chce podle Deníku N zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho rodiny i spolupracovníků kvůli údajnému dotačnímu podvodu, ale až dosud mlčel. Alespoň oficiálně. Pro server iROZHLAS.cz nakonec promluvil. Svůj překvapivý tah ovšem nevysvětlil, a to přesto, že nemá zákaz mlčet. Původní zpráva Praha 6:00 4. září 2019

Když v pondělí přišel Deník N s informací, že Jaroslav Šaroch zastavil stíhání šestice obviněných v kauze Čapí hnízdo, po vysvětlení volali laici i odborná veřejnost. Unie státních zástupců svého kolegu dokonce vyzvala, aby svůj krok přesvědčivě zdůvodnil.

„Situace je v tuto chvíli nejasná, veřejnost nepochybně čeká na to, jak bude rozhodnuto. Právě proto, aby důvěra ve státní zastupitelství nebyla narušena, mělo by být meritorní rozhodnutí náležitě odůvodněno a vysvětleno,“ řekl v úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Vytížení Šarocha

Šaroch však apel nechal bez odezvy. Serveru iROZHLAS.cz se ho v úterý odpoledne podařilo kontaktovat: státní zástupce ovšem odmítl na přímý dotaz veřejně vysvětlit, proč – po téměř čtyřech letech vyšetřování – změnil na případ právní názor.

„Mám strašně práce a nic vám neřeknu,“ reagoval Šaroch na dotaz redakce, zda může svoje rozhodnutí čítající 90 stran zdůvodnit. „Tiskový mluvčí,“ dodal pouze a položil telefon.

Dozorující státní zástupce měl přitom práci pražských kriminalistů průběžně kontrolovat a opakovaně pro ně žádal více času. A ještě loni v lednu, když žádal po boku hlavního vyšetřovatele celé kauzy Pavla Nevtípila poslance o zbavení poslanecké imunity Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, tvrdil, že stíhání je důvodné.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch a policista Pavel Nevtípil (vlevo) v Poslanecké sněmovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Šaroch přitom nemá od svých nadřízených pokyn mlčet, jak potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Před dotazy médií se tak kryje z vlastní vůle. „Že by mu byl uložen explicitní zákaz se jakýmkoli způsobem vyjadřovat, to skutečně mu žádný takovýto zákaz uložen nebyl,“ popsal Cimbala pro iROZHLAS.cz.

„Každopádně samozřejmě může využívat pro jakékoli mediální sdělení pozici tiskového mluvčího. To znamená, že může komunikovat skrze mě,“ pokračoval mluvčí státního zastupitelství.

Čekání na zdůvodnění

Cimbala současně upozornil, že k obsahu spisu by se Šaroch neměl vyjadřovat. „Podle trestního řádu stejně nemůžu ani já, ani on, ani nikdo jiný. Tudíž nelze předpokládat, že by komentoval, k jakým závěrům došel, neboť by se právě dotýkal obsahu předloženého rozhodnutí,“ doplnil.

Komentovat postup dozorujícího státního zástupce bude podle Cimbaly možné až potom, co Městské státní zastupitelství v Praze vydá oficiální rozhodnutí. Nyní má spis na stole vedoucí státní zástupce Martin Erazím, který bude zkoumat důvodnost a zákonnost Šarochova kroku. To může trvat několik týdnů.

„Bude to na místě až ve chvíli, kdy bude vydáno rozhodnutí a bude doručeno buď účastníkům, nebo soudu. Pak se otevře prostor pro to, aby vystoupil s nějakou argumentací, případně odůvodněním. V tu chvíli určitě bude směřovat i oficiální vyjádření ze strany Městského státního zastupitelství v Praze,“ dodal Cimbala.

Pražský státní zástupce Jaroslav Šaroch měl už v minulosti na starosti případy, které sledovala veřejnost i novináři. Kauza kolem dotace pro farmu Čapí hnízdo je z nich ale bezesporu nejznámější. Už dříve zastavil trestní stíhání někdejšího ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09) a exšéfa Sazky Aleše Hušáka. A v minulosti řešil také kauzu bývalého ředitele televize Nova Vladimíra Železného.

Zastavení trestního stíhání přitom není úplně běžné. Podle údajů Nejvyššího státního zastupitelství státní zástupci loni zastavili stíhání 814 lidí, což představovalo zhruba jedno procento ze všech obviněných. V kolika procentech státní zástupce zastavil stíhání ještě před policejním návrhem na podání obžaloby, a v kolika až po něm, ale ze statistik nelze vyčíst.

Zastavit stíhání lze pouze z důvodů, které přesně vymezuje trestní řád – například pokud se daný skutek nepochybně nestal, pokud tento skutek není trestným činem nebo jestliže není prokázáno, že skutek spáchal obviněný. Mezi dalšími možnými důvody je nepřípustnost stíhání – mimo jiné proto, že je promlčené.