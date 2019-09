7 otázek a odpovědí kauzy Čapí hnízdo: s jakými důkazy policie pracovala, překvapil Šaroch a kdo je na tahu?

Vyústění čtyřletého vyšetřování politicky citlivé kauzy Čapí hnízdo se má odehrát mimo soudní síň: státní zástupce Jaroslav Šaroch – alespoň podle Deníku N – v pátek navrhl zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) i dalších obviněných. Je Šarochovo rozhodnutí konečné? Kdo ještě může do kauzy zasáhnout? Server iROZHLAS.cz přináší souhrn ověřených faktů i zákulisních informací. Otázky a odpovědi Praha 6:00 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. Proč má být případ odložen?

To není známo, jelikož obsah rozhodnutí Jaroslava Šarocha dosud nebyl zveřejněn. Městské státní zastupitelství v Praze na svém webu pouze uvedlo, že dozorující státní zástupce „změnil svůj původní právní názor na posouzení věci“. Co přesně to znamená, nevysvětlilo. „Nejsou splněny zákonné podmínky a rozhodnutí ani nebylo vydáno, nebylo doručeno účastníkům, nebylo doručeno soudu. Skutečně se zatím jedná o koncept,“ uvedl mluvčí Aleš Cimbala.

Státní zástupce Šaroch zřejmě zastavil stíhání premiéra Babiše a dalších v kauze Čapí hnízdo Číst článek

Je možné, že Jaroslav Šaroch došel k závěru, že se dotační podvod policistům nepodařilo prokázat. Už dříve zastavil stíhání v případě prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a dalších třech manažerů společnosti ZZN Pelhřimov, která Farmu Čapí hnízdo vlastnila.

Svoje rozhodnutí loni v květnu zdůvodnil tím, že se nepodařilo prokázat subjektivní stránku stíhaného jednání. To ve zkratce znamená, že se neprokázal úmysl – tedy že o údajném dotačním podvodu věděli.

Na podobný problém mohl dozorující státní zástupce nakonec narazit i u zbytku obviněných. Jenže z desetičlánkového řetězce důkazů, který loni popsal server iROZHLAS.cz, například vyplývá, že se Andrej Babiš na staveništi opakovaně objevoval (podle výpovědi projektového manažera chodil s dcerou z prvního manželství Adrianou Bobekovou na kontrolní dny).

Kromě toho spojují Babiše s Farmou Čapí hnízdo také e-maily. V roce 2013 podle obvinění začal areál řešit reklamu a svoji vizuální prezentaci. Policie má k dispozici zprávu společnosti, která pro něj tyto služby zajišťovala. Vyplývá z ní, že úvodních jednání se účastnil Babiš. „Dle názoru policejního orgánu je účast Babiše na této trestné činnosti jednoznačně prokázána na základě zajištěných písemných materiálů i výpovědí jednotlivých osob,“ uváděli policisté v obvinění. A třeba i Evropský úřad proti podvodům (OLAF) dospěl při svém šetření k závěru, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé informace.

I tak je nicméně možné, že žádost o evropskou dotaci šla mimo Andreje Babiše.

Šestice obviněných v čele s Babišem současně letos v červnu podala žádosti o zastavení stíhání. Způsob, jak se s nimi Šaroch vypořádal, by mělo být součástí aktuálního verdiktu. V obecné rovině platí, že státní zástupce stíhání zastaví mimo jiné tehdy, jestliže skutek není trestným činem nebo není prokázáno, že jej spáchal obviněný.

Jak se od doby, kdy si aktéři celé kauzy vyslechli obvinění, změnila důkazní situace a jaké argumenty nyní používají a svou obhajobu, není jasné - o nových, dosud neznámých důkazech ve prospěch Babiše a spol. až dosud média neinformovala.

Původně se přitom obvinění snažili znevěrohodnit Šarocha, který má případ na starosti. Většina z nich si u Vrchního státního zastupitelství v Praze stěžovala, že je podjatý. Loni v únoru ale stížnost bez vysvětlení vzali zpět.

2. Je rozhodnutí definitivní?

Není. Celou věc má teď na stole Šarochův nadřízený, tedy šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím. Ten bude nyní rozhodnutí dozorujícího státního zástupce posuzovat. Jelikož Šaroch po téměř čtyřech letech vyšetřování změnil svůj právní názor, bude zkoumat důvodnost a zákonnost jeho kroku.

„Může dojít k závěru, že je v pořádku, že změna právního názoru tak, jak byla původně vůči vedení městského státního zastupitelství předkládána, že je odůvodněná. Může také dojít k závěru, že je potřeba se v rámci toho rozhodnutí vypořádat s nějakými dílčími problémy,“ přiblížil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.

Názorovou otočkou státního zástupce Čapí hnízdo nekončí. Scénářů je spousta, říká redaktorka Chaloupská Číst článek

Erazím může využít svých pravomocí a dát Šarochovi pokyn, aby se některou částí případu zabýval více nebo se zabýval i jiným právním názorem. Šaroch pak nemusí podle Cimbaly tento pokyn akceptovat.

Jak dlouho bude tato fáze případu trvat, neupřesnil. Spis případu má 23 tisíc stran a jen rozhodnutí dozorujícího státního zástupce – které musí Erazím pečlivě načíst – má minimálně 100 stran.

„Na základě kvality rozhodnutí bude muset státní zástupce myšlenky svého kolegy vyhledat ve spisovém materiálu a zjistit, zda byl postup na místě,“ popsal mluvčí Cimbala s tím, že tak může jít o zdlouhavý proces. Záleží hlavně na tom, jestli se vedoucí státní zástupce s rozhodnutím Šarocha ztotožní, či nikoli.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch a policista Pavel Nevtípil (vlevo) v Poslanecké sněmovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

3. Kdo to může zvrátit?

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten celý spis dostane na stůl v případě, že Městské státní zastupitelství v Praze stíhání zastaví. „Pokud usnesení nabude právní moci, pak se musí povinně každé usnesení o zastavení trestního stíhání poslat na Nejvyšší státní zastupitelství,“ vysvětlil Radiožurnálu mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

Šarochovo rozhodnutí nemusí být definitivní. Kauzu Čapí hnízdo má na stole šéf státního zastupitelství Číst článek

Nejvyšší státní zastupitelství má pravomoc do tří měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí verdikt zrušit a nařídit, aby se dál vyšetřovalo. „Pokud by k tomu došlo, Nejvyšší státní zastupitelství dá pokyny, v jakém směru se má vyšetřování doplnit nebo jak na věc právně nahlížet. A pak by zase záleželo na dozorovém státním zástupci, jak rozhodne v budoucnu,“ dodal Šťastný.

Pokud by tedy do případu nezasáhl šéf městského státního zastupitelství Erazím, celý případ může před soud poslat ještě Zeman. V případě, že by ale nejvyšší státní zástupce rozhodnutí o zastavení stíhání nezrušil, je celá kauza u konce.

4. Je Šarochův postup překvapivý?

Ano, je. A to i přesto, že zastavit trestní stíhání aktérů kauzy Čapí hnízdo byla jedna z možností, jak mohl dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch s celým případem naložit. Po téměř čtyřech letech vyšetřování by měl ovšem změnu svého postoje podle vyjádření Unie státních zástupců řádně zdůvodnit a vysvětlit okolnosti, které k tomu vedly.

Šaroch totiž žádal pro pražské kriminalisty opakovaně více času a po boku hlavního vyšetřovatele celé kauzy Pavla Nevtípila loni v lednu hájil v Poslanecké sněmovně policejní žádost o zbavení poslanecké imunity Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. A tvrdil, že obvinění je odůvodněné. Nicméně Šaroch nemusel být nakonec spokojen, jak se vyšetřovatel vypořádal s jednotlivými důkazy. Navíc: oficiální místa stále neupřesnila, zda Šaroch navrhl stopku u všech obviněných, anebo zda jen některé ze stíhání vyňal.

Fotogalerie (6)







Spor se vedl například o jeden z klíčových důkazů případu – posudek znaleckého ústavu Česká znalecká. Dokument například poukazuje na součinnost koncernu Agrofert při stavbě Čapího hnízda nebo na nesrovnalosti v žádosti o dotace a v tržbách farmy. Obhajoba však posudek napadla a do spisu založila vlastní.

Státní zástupce proto Nevtípilovi uložil, aby se původní znalec k posudku Babiše a spol. vyjádřil a vypořádal se s ním. Právě spor o posudky uzavření případu oddálil. Šaroch nicméně práci vyšetřovatele kontroloval v rámci prověrky.

5. Jak obvykle návladní informují?

Veřejnost se nyní dozvěděla o jakémsi mezistupni, který se obvykle nezveřejňuje. U drtivé většiny případů státní zástupci informují až o potvrzeném rozhodnutí, kdy nadřízený schválí návrh dozorujícího státního zástupce.

Konkrétně: v případě Čapího hnízda by oficiálně státní zastupitelství informovalo až v okamžiku, kdy by Šarochův postup posvětil jeho šéf Erazím. A to se nestalo. Kdo informaci vypustil, není známo. Deník N, který zprávu o Šarochovu návrhu přinesl jako první, odkazuje na nejmenované zdroje.

6. Jakému obvinění Babiš čelí?

Policie dokončila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo letos v dubnu a po třech letech práce navrhla obžalovat Andreje Babiše z dotačního podvodu a z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Pokud by se jeho vina prokázala, hrozilo by mu až deset let za mřížemi.

Kriminalisté jsou přesvědčeni, že Babiš a jeho spolupracovníci před deseti lety pod jeho dohledem účelově vyčlenili z holdingu Agrofert firmu Farma Čapí hnízdo. Její vlastnickou strukturu měli zakrýt tak, aby vypadala jako začínající podnik.

Babiš: Udělali z Čapího hnízda největší zločin. Nikdo nic neukradl, žádná korupce nebyla Číst článek

Díky tomu pak společnost získala od středočeského dotačního úřadu dotaci ve výši 50 milionů korun z evropských peněz, která byla určena právě pro malé a střední podniky. Pokud by úředníci zjistili propojení s Agrofertem, farma by na dotaci nikdy nedosáhla.

Mezi stíhanými je vedle Babiše také jeho manželka Monika, dcera z prvního manželství Adriana Bobeková, bývalí manažeři Farmy Čapí hnízdo Josef Nenadál a Jana Mayerová a také Babišův švagr Martin Herodes.

7. Jak reagoval Babiš?

Premiér Andrej Babiš je přesvědčen o své nevině. Zopakoval to v pondělí odpoledne poté, co státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil na případ právní názor. „Pokud by to byla pravdivá informace, tak by to určitě bylo pozitivní,“ řekl pro Radiožurnál.

„Jsem o tom přesvědčen, že by to tak mělo dopadnout. Já už jsem to argumentoval xkrát, že se nic nestalo, že je to deset let stará kauza. Dotace byla i vrácena, i když na ni byl nárok. Tři a půl roku mediálního teroru samozřejmě pro mě a pro moji rodinu bylo velice nepříznivých,“ pokračoval šéf vlády. Babiš dále uvedl, že on ani jeho advokáti ještě žádné vyjádření ze strany Městského státního zastupitelství v Praze nedostali. „Doufejme, že to brzy skončí,“ řekl v rozhovoru.