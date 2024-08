Ještě ušetříme, obhajuje přemístění Vyšehradského mostu Hřib. ‚Má zůstat na místě,‘ oponuje Scheinherr

Konstrukce Vyšehradského železničního mostu by se mohla přesunout z Výtoně mezi Modřany a Velkou Chuchli. Tuto variantu schválili pražští radní, ovšem pouze pokud konstrukci nepůjde zachovat ve stávající poloze. „Pomůžeme záchraně památky a ještě ušetříme,“ obhajuje přesun náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). „Zastupitelstvo jasně řeklo, že se most má opravit v daném místě,“ oponuje předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr. Praha 15:07 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšehradský železniční most | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak jste přistupovali k usnesení zastupitelstva z roku 2023? Neotevírá více možnost opravy mostu na původním místě?

Zdeněk Hřib (Piráti): Otevírá cestu k záchraně památky, čímž myslím záchraně svrchní ocelové konstrukce. Tu je možné přesunout do konkrétního místa, kam víme, že je přesun technicky možný.

Pochopitelně převážet takto velký most, byť na tři části, je technicky nesnadné. Máme nalezenou lokalitu, kde je most dopravně potřeba, což znamená, že bychom tam jednoho dne most stejně museli stavět.

V momentě, kdy nám ho tam de facto postaví Správa železnic, je to pro nás výhodné i z toho důvodu, že na investici ušetříme. Poté bychom platili jen nájezdové rampy, když už most bude stát. To znamená, že tak pomůžeme jak záchraně památky, tak ještě ušetříme prostředky z rozpočtu města.

Pane Scheinherre, vy jste se vyjádřil na síti X, že rozhodnutí radních vnímáte jako jednoznačné umetení cesty k tomu, aby most skončil. Proč?

Adam Scheinherr (Praha sobě): Předně si musíme uvědomit, že most je od roku 2004 pod zákonnou ochranou jako kulturní památka. Ministerstvo kultury opakovaně za posledních dvacet let vyzývá státní organizaci Správu železnic, aby most v daném místě opravila.

Několik posudků hovoří o tom, jakým způsobem se to má provést a myslím si, že je to nejjednodušší a nejlevnější cesta, která povede k tomu, aby byl provoz pro Pražany nejméně omezen.

Myslím si, že jde pouze o hru na přesun. Zastupitelstvo jasně řeklo, že se most má opravit v daném místě. Vyjádřily se k tomu i dané městské části a není důvod ten most za obrovské náklady přesouvat někam jinam.

Třetí kolej

Nemohli by radní dělat víc směrem ke Správě železnic, pokud tedy stále preferují možnost, aby Výtoňský most zůstal na svém místě a modernizoval se? Další z opozičních zastupitelů Ondřej Prokop řekl, že má pocit, že to usnesení působí jako vějička na aktivní občany, bojující za záchranu historického mostu, s vědomím, že toto řešení se nakonec nezrealizuje.

Hřib: O dalším osudu bude rozhodovat Správa železnic. V usnesení ze zastupitelstva, které jsme přijali v březnu 2023, máme jednoznačně řečeno, že vnímáme nezpochybnitelnou dopravní funkci Výtoňského mostu, nutnost doplnění třetí koleje z důvodu potřebného zkapacitnění a vybudování nové zastávky na Výtoni. To vše s ohledem na rozvoj města v dalším desetiletí.

Potřebujeme, aby se zejména Středočeši mohli dopravovat do města příměstskými vlaky. K tomu potřebujeme tři koleje na mostě a zastávku na Výtoni. Objevilo se i zpochybňování toho, jestli je třetí kolej vůbec potřeba.

Adam Scheinherr v roce 2019 na tiskovce, kterou jsme spolu měli 8. února na Institutu pro rozvoj hlavního města Prahy, řekl, že v případě nemožnosti záchrany mostu máme moderní alternativu s odkazem k původnímu mostu, včetně řešení obou předmostí.

To znamená, že od začátku byla na stole varianta, že nebude možné most opravit a z toho důvodu bude možné přijmout alternativu. Jediné, co jsme teď jako město udělali, je, že se snažíme zachránit, co se dá, v duchu usnesení z roku 2023.

Nabídli jsme Správě železnic lokalitu, kam mohou na své náklady ocelovou konstrukci přesunout tak, aby svědectví o umění našich předků v nýtování ocelových mostních konstrukcí zůstalo zachováno. Dokonce se vrátí secesní prvky a díky tomu, že budou lidé moci chodit v ose mostu, si je budou moci i lépe prohlédnout.

Ale už ne v lokalitě na pražské Výtoni. V roce 2019, tehdy ještě asi jako náměstek Zdeňka Hřiba pro dopravu, jste připouštěl alternativní variantu?

Scheinherr: V té době ještě nebyly známy posudky na rekonstrukci mostu. Později bylo prokázáno, že most rekonstruovatelný je, a proto si myslím, že to je jediná přípustná varianta. Stejně se vyjádřilo v roce 2020 Ministerstvo kultury, že je most nutné v daném místě rekonstruovat.

Já podporuji i výstavbu třetí koleje, může vzniknout hned vedle jako subtilní moderní konstrukce, která nebude narušovat památkový ráz historické konstrukce.

Několikrát jste zmínil unikátnost železniční konstrukce, která je památkově chráněná. Nesouvisí ale duch této stavby také s místem, kde 120 let existuje?

Hřib: Velká část populace bere most jen jako něco, co překlenuje vodu. Ale ve skutečnosti památková péče, a to jsem byl sám překvapen, ho vnímá mnohem šířeji.

Vnímá to, že tam jsou pilíře ze starého kamene. Potom je tam předmostí, zejména na výtoňské straně, což jsou oblouky, které jsou teď částečně zahrabané a z části zaslepené. To celé je podle nich součást stavby, která má památkovou hodnotu. A to je pořád otázka na Správu železnic.

Když o tom mluví památkáři, tak mluví o celé stavbě. Paradoxně se tam objevuje i názor, že největší hmota mostu jsou ve skutečnosti kamenná předmostí. I to je část památky, kterou památkáři chtějí zachovat.

Není skutečně varianta přesunu v případě, že konstrukce nebude moci zůstat na Výtoni, optimální zachování památky pro Pražany při zohlednění, že se tam vrátí i secesní prvky a most bude přínosný i dopravně a tak dále?

Scheinherr: Secesní prvky se můžou vrátit i v současné poloze při zachování železničního provozu. To jde vyřešit v rámci rekonstrukce.

Už je posouzeno, že mohou být navráceny, aby se zachoval původní charakter a zároveň, aby most odpovídal i železničnímu provozu. Pokud tedy můžeme opravit most a zachovat hmotu a ducha, tak si myslím, že je to nejlepší přístup.

Pokud se přesune pouze ocelová konstrukce mostu, lze pořád hovořit o zachování původní památky? Je přesun mostu skutečně ekonomičtější? Dozvíte se při poslechu celého pořadu Pro a proti nahoře v audiozáznamu.