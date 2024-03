Na výběr protikandidáta bylo málo času. Zbytečně jsme to uspěchali, míní Středulův kritik Dobšík

Šéfem Českomoravské konfederace odborových svazů zůstává Josef Středula. Ve volbě neměl protikandidáta. Získal 57 procent hlasů, před dvěma lety jich přitom dostal 88 procent. Důvěru má i přes to, že před třemi týdny skončil kvůli neplacení členských příspěvků. „U spousty lidí přišel o důvěru. Na protikandidáta ale bylo málo času,“ podotýká Středulův kritik František Dobšík, šéf školských odborů, v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Praha 19:51 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Dobšík, předseda školských odborů | Foto: Renata Matějková/CNC | Zdroj: Profimedia

Josef Středula získal 64 ze 112 platných hlasů, tedy 57 procent. Naposledy při hlasování v dubnu 2022 dostal 88 procent hlasů. Znamená to podle vás, že nyní bude jeho mandát slabý?

Určitě je slabší. Odráží to situaci, kdy část odborových svazů chtěla, aby se volba uskutečnila až na podzim. Protože od poslední rady konfederace, kde bylo řečeno, že za tři týdny se sejde sněm a bude se volit, to byla strašně moc krátká doba, zbytečně jsme to uspěchali. Ale byl to názor většiny.

Volba byla demokratická a tajná. Já ji respektuji, ale myslím, že pan Středula se nad tím musí velmi vážně zamyslet, proč je to jenom 57 procent.

Navrhoval jste, aby se volba odložila až na podzim. Můžete rozvést proč?

Nebyl jsem sám, kdo to navrhoval, bylo to více odborových svazů. Nebyli jsme úplně odmítnuti. Bylo to téměř půl napůl. Šlo o to, že pokud jsou odbory demokratickou organizací, tak jsme chtěli zdůraznit, že pokud byla nespokojenost s panem Středulou, že by měl mít protikandidáta. A za tři týdny nejste schopni někoho přesvědčit, aby si změnil svůj osobní i profesní život. Aby to bylo fér a proběhla soutěž.

Tohle může na někoho působit, že to byla demonstrativní volba, aby byl potvrzen ve funkci. Chtěli jsme, aby se tomu dal nějaký vývoj, že se odbory posouvají. Už je to ale historie, volba proběhla. Mandát nemá tak silný, jaký měl. A musí se nad svou prací zamyslet.

Pokud by prošel návrh, že by se volba odložila až na podzim, znamenalo by to, že odbory by byly bez řádně zvoleného předsedy zhruba půl roku. Neztratily by tím na akceschopnosti? Neovlivnilo by to negativně chod odborů?

Tohle v diskusi zaznívalo jako silný názor. Snažili jsme se tomu oponovat tím, že už jsme to zažili. Když byl Jaroslav Zavadil jako předseda ČMKOS zvolen do Sněmovny, tak konfederaci řídili něco přes rok místopředsedové. A zvládli to. Ale to byla samozřejmě jiná situace. Doba je složitější a volání po vůdci tady je, ale myslím, že odbory nejsou o vůdcích, ale o kolektivní práci, o kooperaci a komunikaci. Opravdu myslím, že odbory nejsou o jednom člověku.

‚Středulu všichni znají‘

Jste velkým Středulovým kritikem, proč jste nekandidoval na předsedu sám?

Někteří mě nazvali, že jsem největším rebelem. Nechci to tak stavět. Odbory vnímám tak, že je to práce pro lidi. Loni jsem byl zvolen předsedou školských odborů. Řekl jsem, že to bude moje poslední období. A teď z toho utéct na vyšší pozici by mi nepřišlo fér vůči našim členům.

Nevnímáte to jako ostudu, že odbory nebyly nakonec schopné postavit jiného kandidáta proti Josefu Středulovi? Odbory jsou poměrně velká organizace a nenašel se jediný člověk, který by proti němu kandidoval.

Nevnímám to jako ostudu. Vezměte si, že jste postavena do větru, do pozice, která obnáší velké nasazení. Rozhodnout se a změnit všechny věci za tři týdny, za tu dobu se nemůžete rozhodnout.

Navíc byste měla mít prostor ostatní oslovit. Nemůžete tam přijít, plameně pohovořit a všichni vás zvolí. Josef Středula měl výhodu, že ho všichni znají a že obavy, že by to nebyl on, u některých převážily.

Nepoškodil tento postup odbory? Přece jenom Josef Středula odcházel kvůli neplacení členských příspěvků. Nyní je ale zpět, a navíc proti němu ani nikdo nekandidoval.

Někteří to považovali za marginální záležitost a nebylo to pro ně rozhodující. Problém byl kolem toho, jak to vysvětloval, jak se k tomu stavěl. Někteří měli pocit, že jim neříkal úplnou pravdu. A ztratil důvěru. Pokud chcete stát v čele a nemít důvěru, protože aby za vámi lidé šli, tak vám musí důvěřovat, tak toto by odbory mohlo poškodit. Ale je na něm, aby si důvěru dál získal.

Je to prostě demokratická a tajná volba. A on si z toho musí vzít ponaučení a vyhodnotit si, proč dostal jenom tolik hlasů, a ne více. Za neplacení členských příspěvků se dvakrát omluvil, ale na obyčejné členy to nemusí působit důvěryhodně.

Nešlo mi o samotné členy, ale o signál směrem k veřejnosti. Jaký obraz tato volba a tento postup ukazují veřejnosti.

Možná bylo nešťastné uspořádat volby za tři týdny. Měli jsme rovnou říct, že ten čas necháme delší, pak by se určitě ten protikandidát vygeneroval. Za rok a půl nás čeká řádný sjezd. A věřím, že se na tom zapracuje. Musí se najít nové tváře, abychom byli schopni oslovit i tu mladší generaci.

Josef Středula má po dnešku dál podporu odborů, ať už slabou nebo silnou. Nevládne odborům jako jediný pán, jako jediná persona a jejich jediná možná tvář? Protože přece jenom nebyl žádný protikandidát, a i přes ten přešlap dokázal získat důvěru. Vnímáte to tak?

Může to tak vypadat a na první pohled to vypadá tak, že si podporu v nadpoloviční části udržel. U spousty lidí o důvěru přišel. Ale on nevládne, jsme konfederace. Jsme svébytné odborové svazy a on musí vykonávat naši vůli. Rozhodně nám tedy nevládne.