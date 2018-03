25. 3. 2015 |Jana Čermáková |Zprávy z domova

O pět let dřív do penze bude zřejmě moct chodit víc horníků než dosud. Návrh, který by to umožnil, projedná vláda. Dřívější odchod do důchodu by se nově mohl týkat všech havířů, kteří začali fárat před rokem 1993 a odpracovali potřebný počet směn. Koalice tím chce mimo jiné vyvážit chystané zavírání dolů a propouštění.