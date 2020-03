Havlíček k výjimce pro květinářství: Vůbec nevím, že nějaká patří do svěřenského fondu premiéra

Zatímco restaurace či hobby markety se pro veřejnost musely v rámci boje proti šíření koronaviru napříč Českem uzavřít, květinářství dostala z nouzového stavu vládní výjimku.

Loni přitom fond Hartenberg, který spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), získal většinový podíl v síti květinářství Flamengo.

Výjimku na nedělním jednání krizového štábu vyjednal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Pro iROZHLAS.cz odmítl, že by to souviselo s Babišovým někdejším podnikáním.

Část opozice přesto otevřené obchody s květinami kritizuje. Například šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek upozorňuje, že nejsou potřeba k přežití.

„Všechny výjimky jsme velmi pečlivě vyhodnocovali celý víkend. Tím, že necháváme provoz pohřební služby, jsme nakonec rozhodli i o květinách,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Květiny přitom lze koupit i v obchodu s potravinami. Podle šéfa resortu jde také o psychickou podporu pozůstalým.

Odchody s květinami tak mohly po víkendu opět otevřít. „Vycházeli jsme z toho, že pokud budou květinářství zavřena, nebude snadné je (květiny) v hypermarketu koupit, navíc jsme z důvodů psychologických nechtěli hnát pozůstalé po nákupních centrech a chtěli jsme jim umožnit koupit kvalitní květiny v místě pohřbu,“ napsal dále Havlíček v SMS zprávě.

S tím, že by vládní usnesení, které umožnilo nadále prodávat květiny, souviselo s Babišovými bývalými firmami, ministr nesouhlasí. „Já vůbec nevím, že ve svěřenském fondu premiéra jsou květinářství. Opatření jsme připravovali s týmem asociací a komor po celý víkend a snažili jsme se maximálně férově nastavit všechny výjimky,“ pokračoval.

Babiš ani jiný člen vlády do jejich přípravy podle Havlíčka nezasahoval. „Na vládě byla diskuse akorát k taxi a stavebninám. A separovat květinářství, která jsou naproti hřbitovu od těch, co jsou za rohem, nedává smysl a byl by v tom akorát chaos,“ doplnil ministr.

Seznam Zprávy minulý týden upozornily také na to, že jedním z oficiálních testovacích míst je klinika Vidia-Diagnostika, kterou vlastní firma FutureLife a která tak rovněž spadá do premiérova svěřenského fondu. Laboratoř podle serveru provádí testy za 3000 korun.

Hamáček: Nesmysl

Havlíčkova slova však potvrdil také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který na dotazy redakce zaslané v SMS zprávě odpověděl jen velmi stručně. „Prosím vás, přestaňte řešit nesmysly,“ napsal.

Otevřené obchody s květinami se přesto nelíbí části opozice. „Myslím, že zrovna květinářství výjimku mít nemusejí. Květiny nejsou zboží, které by bylo v době krize nezbytné,“ řekl pro iROZHLAS.cz předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan. I v případě pohřbů jde podle něj možné využít online prodej.

Podobně mluví také šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek. „Omezila se řada jiných obchodů. Nevidím proto důvod, aby zrovna květinářství zůstala otevřena, není to nutné k přežití. Pokud máme krizový stav, tak by měly být zajištěny pouze základní funkce, tedy potraviny, drogerie a lékárny, případně stavebniny, aby mohly fungovat řemeslníci,“ uvedl.

Znovuotevření obchodů s květinami vláda schválila na nedělním jednání krizové štábu. Tehdy rozhodla v rámci dalších opatření proti šířením nemoci COVID-19, kterou se v Česku nakazily už bezmála 350 lidí, o zákazu volného pohybu osob na území celé republiky. Zákaz platí až do 24. března, nevztahuje se však na cesty do zaměstnání či nezbytný kontakt s rodinou.

Vedle květinářství zůstávají otevřeny také lékárny, supermarkety, benzínky, ale také odtahové služby či pošty a nově i galanterie, a sice kvůli kritickému nedostatku roušek a respirátorů. Přehled nových opatření v Česku najdete ZDE.

