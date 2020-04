ONLINE: Krizový štáb navrhne zrušení zákazu vycestování. Vláda projedná i znovuotevření obchodů

Ústřední krizový štáb navrhne vládě zrušit zákaz vycestování z České republiky od 14. dubna. Češi by ale mohli vyjet ze země jen v odůvodněných případech. Hranice mají být dál uzavřené, fungovat budou nadále vybrané přechody, uvedl po jednání stálé pracovní skupiny štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci řekl, že pokud se situace okolo vývoje epidemie koronaviru do středy výrazně nezmění, bude vláda uvažovat o znovuotevření některých sportovišť a obchodů. K uvolnění opatření by však podle Vojtěcha došlo za velmi přísných opatření.



Počet nakažených koronavirem v Česku se v neděli zvýšil o 115 lidí, celkový počet tak stoupl na 4591. Z nemoci se podle údajů ministerstva zdravotnictví vyléčilo 96 pacientů, 72 lidí s onemocněním covid-19 zemřelo. Celkově bylo provedeno přes 85 tisíc testů.

Podle Hamáčka by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. Zároveň by došlo ke zpřísnění podmínek pro návrat do Česka - o příjezdu by byla informována policie a hygiena by dotyčnému automaticky nařídila individuální karanténu.

„Z našeho pohledu to rozhodně není rozvolnění pohybu, ale odstranění plošného zákazu. Hranice zůstanou uzavřené, víza stále nevydáváme, stále by platil zákaz vstupu cizincům,“ dodal Hamáček. Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější.

Návrh krizového štábu podle něj počítá také s novými pravidly pro takzvané pendlery. Nemuseli by pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni. Štáb také podle Hamáčka plánuje sjednotit pravidla na různých hranicích. Nyní podle něj platí trochu jiný režim na česko-rakouských a česko-německých hranicích a trochu jiný na těch ostatních.

Štáb také podle Hamáčka vládě navrhne, aby se mohla zastupitelstva scházet i kvůli běžnému chodu obce a krajů. Budou ale muset dodržet příslušná bezpečnostní opatření

Zatím do Velikonoční neděle 12. dubna trvá až na výjimky zákaz vycestování obyvatel České republiky stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy.

Kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem potrvají do půlnoci pátku 24. dubna. O prodloužení vnitřní ochrany hranic o 20 dnů rozhodla minulou středu vláda.

Znovuotevření obchodů

O uvolnění opatření hovořil na tiskové konferenci i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Pokud se situace do středy výrazně nezmění, budou pravděpodobně některé obchody znovu otevřeny. Stane se tak ale za velmi striktních opatření, například povinné dvoumetrové odstupy mezi zákazníky, pravidelná dezinfekce nebo měření teploty zaměstnancům,“ řekl Vojtěch. Vláda bude uvažovat například o otevření papírnictví nebo stavebnin. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty.

Nikdo podle něj ale nemůže očekávat, že během měsíce se všechno vrátí do normálu. „Po otevření obchodů bude asi 14 dní na vyhodnocení, pak by mohly přijít další kroky,“ řekl ministr s tím, že zřejmě mezi nimi vždy bude dvoutýdenní odstup.

„Bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se řídit promořování tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření,“ řekl Vojtěch. Nadále budou podle něj striktní omezení pro ochranu rizikových skupin, zejména seniorů.

O uvolnění opatření mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál i premiér Andrej Babiš. Stejně jako ministr zdravotnictví však upozornil, že by takové rozhodnutí provázely striktní podmínky. „Chceme uvolnit i pravidla pro sportování v přírodě, dostáváme dotazy i na opravny kol. Zatím není nic rozhodnuto,“ dodal Babiš. Tématem se bude vláda zabývat na svém pondělním jednání, více informací však bude podle premiéra ve středu.