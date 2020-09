Od začátku epidemie covidu-19 laboratoře otestovaly přes 900 tisíc vzorků. Pojišťovny to přijde na miliardy

Laboratoře v Česku otestovaly od začátku epidemie covidu-19 víc než 900 tisíc vzorků. Většinu z toho hradily pojišťovny. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to letos bude stát miliardy korun. S podobnými náklady počítají i příští rok. Peníze nejčastěji míří do státních nebo krajských zařízení, část ale i do soukromých. Z desítky laboratoří, které podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky testují nejvíc, je soukromých polovina. Praha 21:23 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za jeden PCR test laboratoře dostanou 1750 korun. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Teď už v tom máme ten ‚švunk‘, už jsme zvyklí, takže to jde rychle,“ popisuje pro Radiožurnál zdravotní sestra Lada Klečková z Fakultní nemocnice v Ostravě.

Laboratoře udělali přes 900 tisíc testů od začátku epidemie covidu-19.

Tamní zdravotní ústav od března zhruba do půlky srpna vyšetřil vůbec nejvyšší počet vzorků v Česku. „Nejvíc testů provedl zdravotní ústav v Ostravě - téměř 76 tisíc - a pak Nemocnice Na Bulovce, téměř 50 tisíc testů,“ dodala mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Na třetí příčce s podobným počtem otestovaných vzorků je pak soukromá laboratoř Spadia Lab.

Za jeden PCR test laboratoře dostanou 1750 korun. Většinu z víc než 900 tisíc testů hradily podle Štěpanyové zdravotní pojišťovny z veřejných peněz: „Podle analýz Ústavu zdravotnických informací a statistiky je otestovaných samoplátců kolem třinácti procent, ostatní testy hradily pojišťovny.“

Letos půjdou do miliard

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna za to od března do června zaplatila přes 300 milionů korun. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich ale odhaduje, že celkové náklady letos půjdou do miliard.

„I pro příští rok nárůst nákladů, které s testováním budeme muset profinancovat, bude opět v miliardách. Systém veřejného zdrav pojištění utrpěl, ale naštěstí je tu mimořádné navýšení plateb státu za státní pojištěnce, takže jsme schopni péči profinancovat. Od srpna se nám úhrady zvýšily o tři miliardy měsíčně,“ popsal Friedrich.

Testování vzorků by v příštích měsících měly zajišťovat primárně laboratoře při fakultních nebo krajských nemocnicích. Počítá s tím Národní strategie testování ministerstva zdravotnictví. Podle Svazu pojišťoven v ní bude zapojených asi 108 laboratoří – včetně soukromých.

Až 30 000 testů denně

„Chceme primárně stavět testování na velkých státních, ale na druhou stranu je jasné, že bez soukromých určitě, pokud budou výraznější nárůsty, tak to úplně nepůjde. Důležité je, aby tu byly laboratoře, které budou fungovat sedm dní v týdnu prakticky 24 hodin denně, “ připustil šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO).

Zapojené laboratoře budou muset splnit několik podmínek. „Aby laboratoř splňovala personální a další parametry, aby vyšetření bylo dostatečně kvalitní a aby byla schopna se zařadit do systému hlášení pro hygieny a pro stát,“ upřesnil Ladislav Friedrich ze Svazu zdravotních pojišťoven.

Jen laboratoře v páteřní síti by měly zvládnout otestovat 15 tisíc vzorků denně. Senát nedávno vládu vyzval, aby do podzimní vlny epidemie navýšila celkové kapacity na 30 tisíc testů.

To podle tvůrce chytré karantény Petra Šnajdárka možné je, nepovažuje to ale za klíčové: „Snažíme se postupně tyto kapacity budovat a víceméně škálovat, to znamená podle potřeby. Než soutěžit o to, kolik budeme mít číslo v rámci testování, tak se soustředit na to, koho testovat, ochránit zranitelné obyvatele, zaměřit se na systém testování rizikových skupin a z toho odvozovat kapacity. Ale když bude problém, tak se dostat i na tu 30 tisícovou kapacitu.“ Teď laboratoře testují v průměru sedm tisíc vzorků denně.